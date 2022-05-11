"Референдум" им не нужен" — политолог о действиях России на Херсонщине

Запад, по словам Владимира Молчанова, не воспримет результаты фейкового волеизъявления.

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"Мне кажется, захват Херсонщины как отдельной единицы не входила в планы россиян, их цель была — Киев. Они немного растерялись, что делать, тормозят события", — говорит Елена, жительница Каховки Херсонской области, в комментарии Фокусу к материалу "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".

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"Они (россияне) действуют по принципу мальчик, который кричал: "волки!". Сказали первый раз о "референдуме" — люди вышли на митинг, второй — вновь вышли, третий — снова. И каждый раз активных людей становилось все меньше", — предполагает Алексей из Херсона. Он думает, что россияне ждут момента, когда люди постепенно прекратят выходить на митинги, действительно его проведут. И тогда реализации крымского или донбасского сценария ничего не помешает.

"Референдум им и не нужен, — в свою очередь уверен херсонский политолог Владимир Молчанов. ­— Запад все равно его не воспримет, как и Украина. А что касается россиян, то им можно сказать, что "присоединили свою древнюю вотчину — Херсонскую область, которую матушка Екатерина в свое время завоевала", им этого будет достаточно. Зачем эти условности и игра в остатки демократии".

О ситуации в оккупированной Херсонской области читайте больше в материале Фокуса "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".