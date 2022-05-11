"Референдум їм не потрібен" — політолог про дії Росії на Херсонщині

Захід, за словами Володимира Молчанова, не сприйме результати фейкового волевиявлення.

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"Мені здається, захоплення Херсонщини як окремої одиниці не входило у плани росіян, їхня мета була — Київ. Вони трохи розгубилися, що робити, гальмують події", — каже Олена, мешканка Каховки Херсонської області, у коментарі Фокусу до матеріалу "Нова сіра зона. Що відбувається в Херсоні та чи буде "референдум".

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"Вони (росіяни) діють за принципом хлопчика, який кричав: "вовки!". Сказали перший раз про "референдум" — люди вийшли на мітинг, другий — знову вийшли, третій — ще раз. І щоразу активних людей ставало дедалі менше", — припускає Олексій із Херсона. Він думає, що росіяни чекають на момент, коли люди поступово припинять виходити на мітинги, а потім справді його проведуть. І тоді реалізації кримського чи донбаського сценарію нічого не завадить.

"Референдум їм і не потрібен, — водночас упевнений херсонський політолог Володимир Молчанов. — Захід все одно його не сприйме, як і Україна. А щодо росіян, то їм можна сказати, що "приєднали свою давню вотчину — Херсонську область, яку матінка Катерина у свій час завоювала", їм цього буде достатньо. Навіщо ці умовності та гра в залишки демократії".

Про ситуацію в окупованій Херсонській області читайте більше у матеріалі Фокусу "Нова сіра зона. Що відбувається у Херсоні та чи буде "референдум".