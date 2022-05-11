Чем дольше херсонцы в оккупации, тем сложнее будет деоккупация

Со временем на оккупированной территории увеличится количество людей, которые будут согласны перейти на сторону ВС РФ, чтобы не становиться вынужденным беженцем.

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Местные жители Херсонской области говорят, что чем дольше времени регион будет под контролем России, тем больше будет появляться людей, готовых сотрудничать с оккупантами. Увеличится количество людей, у которых в области бизнес, политические влияние, и они согласятся переходить на сторону врага, чтобы не разменивать свое иллюзорное, но все-таки привилегированное положение, на судьбу беженца.

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Об этом идет речь в материале Фокуса под названием "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".

"Освободить нас можно либо дипломатическим путем, но мы видим пример Крыма, когда переговоры не помогают, либо военным. И тогда уже вместе с Крымом. Я бы уже не рискнула ехать в приграничные области, зная, что в любой момент войска РФ могут перейти границу, а у меня будет только два часа, чтобы сложить все необходимое и выехать, — говорит жительница Каховки Херсонской области Елена. — Поэтому для безопасности Херсонщины очень важно, чтобы был освобожден Крым. Кроме того, постоянно происходит приграничная коллаборация, годами. Мы не можем проследить, посещает ли тот или иной чиновник Крым, общается ли он с кем-то, например ФСБ. А я думаю, что в Херсонской области так и было, и поэтому ее так быстро удалось оккупировать".

О том, что происходит в оккупированной россиянами Херсонской области, читайте больше в материале Фокуса "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".