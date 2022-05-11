Чим довше херсонці в окупації, тим складнішою буде деокупація

Згодом на окупованій території збільшиться кількість людей, які будуть згодні перейти на бік ЗС РФ, щоб не ставати вимушеним біженцем.

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Місцеві жителі Херсонської області кажуть, що чим довше регіон буде під контролем Росії, тим більше з'являтиметься людей, готових співпрацювати з окупантами. Збільшиться кількість людей, у яких у галузі бізнес, політичні впливи, і вони погодяться переходити на бік ворога, щоб не розмінювати своє ілюзорне, але все ж таки привілейоване становище на долю біженця.

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Про це йдеться у матеріалі Фокусу під назвою "Нова сіра зона. Що відбувається в Херсоні та чи буде "референдум".

"Звільнити нас можна або дипломатичним шляхом, але ми бачимо приклад Криму, коли переговори не допомагають, або військовим. І тоді вже разом із Кримом. Я б уже не ризикнула їхати в прикордонні області, знаючи, що будь-якої миті війська РФ можуть перейти кордон, а в мене буде лише дві години, щоб скласти все необхідне та виїхати, — каже мешканка Каховки Херсонської області Олена. — Тому для безпеки Херсонщини дуже важливо, щоб був звільнений Крим. Крім того, постійно відбувається прикордонна колаборація, роками. Ми не простежити, чи відвідує той чи інший чиновник Крим, чи спілкується він із кимось, наприклад ФСБ. А я думаю, що на Херсонщині так і було, і тому її так швидко вдалося окупувати".

Про те, що відбувається в окупованій росіянами Херсонській області, читайте більше у матеріалі Фокусу "Нова сіра зона. Що відбувається в Херсоні та чи буде "референдум".