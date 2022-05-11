В Херсоне задерживают за случайные фото и контакты с АТОшниками, — местные жители

На блокпостах ВС РФ проверяют документы и телефоны, а мужчин заставляют раздеваться до пояса.

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"У нас практически в каждом районе есть общежитие, спортивная школа — места массового размещения людей, и там селятся силовиков. Им также предлагают квартиры местных жителей, которые выехали из оккупации. Для этого глав ОСББ принуждают собирать списки граждан, которые покинули город", — говорит Алексей житель Херсона в комментарии для материала Фокуса "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".

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Он рассказывает, что в опустевшем городе очень заметны приезжие: "Херсон — город небольшой, лица примелькались, и вдруг столько новых появилось. И речь идет не только о военных или росгвардии, но одетых по гражданке".

Силовики также находятся на многочисленных блокпостах в городе. "Они проверяют документы, телефоны, мужчин раздевают до пояса. Ищут переписки с чат-ботом Вооруженных сил Украины, подозрительные фотографии. Людей задерживают даже за случайных фото или подписей в телефонной книге. Я знаю от своих знакомых, что парня задержали из-за того, что в его телефоне было написано: "Валера АТО".

Мест содержания задержанных в Херсоне несколько. "В здании СБУ в Херсоне они устроили пыточную в подвалах, привозят людей специально пытать, — говорит Алексей. — На свободу выйти удалось единицам. Например, журналисту Олегу Батурину. Но его избивали, сломали ребра. Херсонского священника пытались изнасиловать резиновой дубинкой. Об этом смог рассказать, когда выехал. Люди пропадали до и после каждого митинга. У россиян были фотоаппараты с дальнобойной оптики, с помощью которой со здания облгосадминистрации они фотографировали всех участников, опознавали. Затем приходили к ним домой в три-четыре часа ночи, специально выбирали такое время, выбивали двери, увозили людей с пакетом на голове в неизвестном направлении. Мы боимся, когда нас освободят и зайдут люди в помещении, где удерживают людей, там будет что-то похожее на Бучу".

О том, как проходит жизнь в оккупированной россиянами Херсонской области, читайте больше в материале Фокуса "Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум".