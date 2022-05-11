У Херсоні затримують за випадкові фото та контакти з АТОшниками, — місцеві жителі

На блокпостах ЗС РФ перевіряють документи та телефони, а чоловіків змушують роздягатися до пояса.

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"У нас практично в кожному районі є гуртожиток, спортивна школа — місця масового розміщення людей, і там селять силовиків. Їм також пропонують квартири місцевих жителів, які виїхали з окупації. Для цього голів ОСББ змушують збирати списки громадян, які покинули місто", — каже Олексій мешканець Херсона у коментарі для матеріалу Фокусу "Нова сіра зона. Що відбувається в Херсоні та чи буде "референдум".

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Він розповідає, що в спустілому місті дуже помітні приїжджі: "Херсон — місто невелике, обличчя набридли, а тут стільки нових з'явилося. І йдеться не лише про військових чи Росгвардію, а й одягнених у цивільне".

Силовики також перебувають на численних блокпостах у місті. "Вони перевіряють документи, телефони, чоловіків роздягають до пояса. Шукають листування з чат-ботом Збройних сил України, підозрілі фото. Людей затримують навіть за випадкові фото чи підписи у телефонній книзі. Я знаю від своїх знайомих, що хлопця затримали через те, що в його телефоні було написано: "Валера АТО"

Місць утримання затриманих у Херсоні кілька. "У будівлі СБУ в Херсоні вони влаштували приміщення для тортур у підвалах, привозять людей спеціально катувати, — каже Олексій. — На свободу вийти вдалося одиницям. Наприклад, журналісту Олегу Батуріну. Але його били, зламали ребра. Херсонського священика намагалися зґвалтувати гумовою палицею. Про це зміг розповісти, коли виїхав. Люди зникали до та після кожного мітингу. У росіян були фотоапарати з далекобійною оптикою, за допомогою якої з будівлі облдержадміністрації вони фотографували всіх учасників, упізнавали. Опісля приходили до них додому о третій-чотири годині ночі, спеціально вибирали такий час, вибивали двері, відвозили людей із пакетом на голові у невідомому напрямку. Ми боїмося, коли нас звільнять і зайдуть люди у приміщенні, де утримують людей, там буде щось схоже на Бучу".

Про те, як проходить життя в окупованій росіянами Херсонській області, читайте більше у матеріалі Фокусу "Нова сіра зона. Що відбувається в Херсоні та чи буде "референдум".