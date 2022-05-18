"Ярмарка тщеславия": Подоляк опроверг участие Рудик в переговорах по эвакуации из "Азовстали"

Советник главы ОП призвал Рудик заканчивать свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг сообщения СМИ о том, что глава партии "Голос" Кира Рудик принимает участие в переговорах по эвакуации украинских защитников из Мариуполя. По его словам, такие заявления лишь вредят хрупкому процессу "в такой ответственный момент". Об этом чиновник написал в Telegram.

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"Журналисты, которые все же разбираются в украинских процессах, с самого утра начинают удивленно спрашивать: "А чем занимается Кира Рудик в переговорной группе с украинской стороны? И почему об этом никто ничего не знал?" Затруднились ответить так сразу, потому что депутата Рудик в переговорном процессе… нет. И никогда не было. Вообще", — написал он.

Михаил Подоляк выразил удивление, почему такая информация появилась в американском издании The New York Times. По его словам, украинская власть открыта и "даже слишком", а новости всегда можно проверить в нескольких источниках.

"Другой вопрос — зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме "Азовстали"? Хочется заработать политических баллов и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что какие-либо подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент?" — поинтересовался он.

Чиновник отметил, что с самого начала войны в Украине происходит "парад тщеславия" среди политиков. По его словам, такое поведение – это полное непонимание времени, контекста, настроений и процессов, происходящих в обществе.

Подоляк также обратился к Кире Рудик и попросил "заканчивать свои pr-перформансы". Он заявил, что это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны.

"А также выставляет страну в удивительном виде в глазах мирового медийного сообщества. Хотя для селфиманов все ничто, кроме своего великого тщеславного", — сказал он.

В свою очередь глава партии "Голос" написала на своей странице в Facebook, что не принимает участия в переговорах по эвакуации из "Азовстали" и заявила, что в статье американского издания об этом "нет ни слова".

"После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из Азовстали. Более того, в статье Нью-Йорк таймс об этом нет ни слова", — сказала она.

Стоит отметить, что в материале The New York Times Рудик называют именно членом переговорного процесса.

Напомним, 17 мая в американском издании The New York Times вышел материал, в котором глава партии "Голос" фигурировала, как член переговорной группы по эвакуации украинских бойцов из Мариуполя. В интервью журналистам Рудик заявила, что механизм обмена пленными с Россией еще не готов, а Украина желает вывезти украинских военных в третью страну, например в Турцию.