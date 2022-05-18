"Ярмарок марнославства": Подоляк спростував участь Рудик у переговорах з евакуації з "Азовсталі"

Радник голови ОП закликав Рудик закінчувати свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і ефективному управлінню під час війни.

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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк спростував повідомлення ЗМІ про те, що глава партії "Голос" Кіра Рудик бере участь у переговорах щодо евакуації українських захисників із Маріуполя. За його словами, такі заяви лише шкодять тендітному процесу "в такий відповідальний момент". Про це чиновник написав у Telegram.

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"Журналісти, які все ж таки розбираються в українських процесах, з самого ранку починають здивовано запитувати: "А чим займається Кіра Рудик у переговорній групі з українського боку? І чому про це ніхто нічого не знав?" Важко відповісти так одразу, тому що депутата Рудик у переговорному процесі... нема. І ніколи не було. Взагалі", — написав він.

Михайло Подоляк висловив подив, чому така інформація з'явилася в американському виданні The New York Times. За його словами, українська влада відкрита і "навіть занадто", а новини завжди можна перевірити в кількох джерелах.

"Інше питання — навіщо взагалі це робити? Хочеться хайпанути на гучній темі "Азовсталі"? Хочеться заробити політичних балів і додати собі вагу? Невже немає розуміння, що якісь такі заяви лише шкодять тендітному процесу в такий відповідальний момент?" — поцікавився він.

Чиновник зазначив, що від початку війни в Україні відбувається "парад марнославства" серед політиків. За його словами, така поведінка — це повне нерозуміння часу, контексту, настроїв та процесів, що відбуваються в суспільстві.

Подоляк також звернувся до Кіри Рудик та попросив "закінчувати свої pr-перформанси". Він заявив, що це дуже шкодить і переговорним процесам, і ефективному управлінню під час війни.

"А також виставляє країну в дивовижному вигляді в очах світової медійної спільноти. Хоча для селфіманів все ніщо, крім свого великого марнославства", — сказав він.

Зі свого боку глава партії "Голос" написала на своїй сторінці у Facebook, що не бере участі в переговорах щодо евакуації з "Азовсталі" та заявила, що у статті американського видання про це "немає жодного слова".

"Після багатьох запитів ЗМІ повідомляю, що я не беру участі в переговорах щодо евакуації заручників з Азовсталі. Щобільше, у статті Нью-Йорк таймс про це немає жодного слова", — сказала вона.

Варто зазначити, що в матеріалі The New York Times Рудик називають саме членом переговорного процесу.

Нагадаємо, 17 травня в американському виданні The New York Times вийшов матеріал, у якому голова партії "Голос" фігурувала як член переговорної групи з евакуації українських бійців з Маріуполя. В інтерв'ю журналістам Рудик заявила, що механізм обміну полоненими з Росією ще не готовий, а Україна бажає вивезти українських військових до третьої країни, наприклад, до Туреччини.