Переговоры с РФ, победа Украины и смещение Путина: Зеленский дал интервью телеканалу NOS

Президент уверен, что все вопросы в РФ решает единолично Путин.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS. В ходе беседы глава государства ответил на вопросы о войне, возвращении Крыма и Донбасса, переговоров с Путиным, а также рассказал, почему он убежден, что в России не случится госпереворота и поделился тем, как переживает разлуку с детьми.

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Фокус собрал основные тезисы из интервью Владимира Зеленского для нидерландского телеканала.

Госпереворота в России не будет

Владимир Зеленский убежден, что кремлевская верхушка боится Путина, так всех членов команды российского диктатора связывают многие преступления. По этой причине надеется на то, что в России случится госпереворот и путинский режим канет в Лету, не приходится.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся" — сказал президент в интервью телеканалу NOS.

Важно вернуться на границы 24 февраля

Отвечая на вопрос журналистки о том, какие ожидания у президента от войны, как она завершится, Владимир Зеленский подчеркнул, что убежден в победе Украины. Вопрос только, какой ценой это произойдет и когда.

"Для меня победа — возобновление территориальной ценности всех территорий. Я не считаю, что мы можем сделать это исключительно военным путем. Иначе мы потеряем сотни тысяч людей. Как это сейчас делает Россия — теряет десятки тысяч людей" — сказал Зеленский. Президент добавил, что каждый украинец хочет, чтобы Украина вернула Крым и Донбасс, но это должно произойти дипломатическим путем.

"Как минимум мы должны вернуться на границы 24 февраля, с которых началась война, и дальше мы можем отстаивать свои территории дипломатическим путем" — сказал гарант.

По словам Зеленского, мы можем воевать с РФ, но не до последнего человека.

"Если им все равно, то не все равно мне. Если мы вернемся на границы 24 числа, я уверен, что Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс РФ, и мы никогда не признаем их" — резюмировал Зеленский.

В России не с кем договариваться

"На каких условиях вы хотите личных переговоров с Путиным?" — спросила нидерландская журналистка Владимира Зеленского.

"Вопрос не в том, что я хочу договариваться с Путиным, вопрос в том, что договариваться не с кем. Он построил стану, где никто ничего не решает. Неважна ни переговорная группа, ни министр МИД, все эти люди никто, к сожалению" — сказал президент.

Многие перешли на украинский

После всего, что сделала Россия, вы хотите говорить на русском языке? — спросила журналистка Владимира Зеленского. Президент ответил, что может говорить на любом языке, который знает, но действительно с начала полномасштабной войны в Украине многие русскоязычные украинцы перешли на украинский.

"Это правда, после начала вторжения многие украинцы, особенно те, кто говорил на русском языке, ведь уничтожение городов было именно там, где большинство говорят на русском, перешли на украинский. Есть ненависть к тому, что сделали российские войска. И ко всему, что с ними связано. Но запрета на любой язык, в том числе русский, в нашей стране нет" — объяснил президент.

Нужно быть примером для детей

Владимир Зеленский вспомнил, что в день начала полномасштабной войны, утром 24 февраля, его дети проснулись от ракетных ударов. На тот момент президент уже знал о том, что происходит и собирался на работу. После этого они не виделись месяцами.

"Я даже ничего не успел им сказать. Они проснулись утром от ракетных ударов, они их слышали. Я уже был собран, я уже знал, что началась война. Я уехал в 4 часа утра на работу. И после этого мы не виделись месяцами ", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно быть примером для своих детей — и в войне, и в жизни.

"Надо показывать своим детям, что в жизни может быть любая позиция, кроме предательской", — подчеркнул гарант.

Фокус ранее писал о том, что президент Зеленский уверен — войну можно завершить за считанные недели, если мир действительно объединится вокруг общего врага.