Переговори з РФ, перемога України та усунення Путіна: Зеленський дав інтерв'ю телеканалу NOS

Президент упевнений, що всі питання у РФ вирішує одноосібно Путін.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю проекту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS. У ході бесіди глава держави відповів на питання про війну, повернення Криму та Донбасу, переговорів із Путіним, а також розповів, чому він переконаний, що в Росії не станеться держперевороту та поділився тим, як переживає розлуку з дітьми.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фокус зібрав основні тези із інтерв'ю Володимира Зеленського для нідерландського телеканалу.

Держперевороту в Росії не буде

Володимир Зеленський переконаний, що кремлівська верхівка боїться Путіна, тому всіх членів команди російського диктатора пов'язують багато злочинів. З цієї причини сподівається, що в Росії станеться держпереворот і путінський режим канет у Лету, не доводиться.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", — сказав президент в інтерв'ю телеканалу NOS.

Важливо повернутися на межі 24 лютого

Відповідаючи на запитання журналістки про те, які очікування у президента від війни, як вона завершиться, Володимир Зеленський наголосив, що переконаний у перемозі України. Питання лише, якою ціною це станеться і коли.

"Для мене перемога – відновлення територіальної цінності всіх територій. Я не вважаю, що ми можемо зробити це виключно військовим шляхом. Інакше ми втратимо сотні тисяч людей. Як це зараз робить Росія – втрачає десятки тисяч людей" – сказав Зеленський. Президент додав, що кожен українець хоче, щоб Україна повернула Крим та Донбас, але це має статися дипломатичним шляхом.

"Як мінімум ми маємо повернутися на кордони 24 лютого, з яких почалася війна, і далі ми можемо відстоювати свої території дипломатичним шляхом", — сказав гарант.

За словами Зеленського, ми можемо воювати з РФ, але не до останньої людини.

"Якщо їм все одно, то не все одно мені. Якщо ми повернемося на межі 24 числа, я впевнений, що Росія сяде за стіл переговорів. Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас РФ, і ми ніколи не визнаємо їх", — резюмував. Зеленський.

У Росії нема з ким домовлятися

"На яких умовах ви хочете особистих переговорів із Путіним?" — спитала нідерландська журналістка Володимира Зеленського.

"Питання не в тому, що я хочу домовлятися з Путіним, питання в тому, що домовлятися нема з ким. Він побудував стану, де ніхто нічого не вирішує. Не має значення ні переговорна група, ні міністр МЗС, всі ці люди ніхто, на жаль" — Сказав президент.

Багато хто перейшов на українську

Після всього, що зробила Росія, ви хочете говорити російською? — спитала журналістка Володимира Зеленського. Президент відповів, що може говорити будь-якою мовою, яку знає, але справді з початку повномасштабної війни в Україні багато російськомовних українців перейшли українською.

"Це правда, після початку вторгнення багато українців, особливо ті, хто говорив російською мовою, адже знищення міст було саме там, де більшість говорять російською, перейшли українською. Є ненависть до того, що зробили російські війська. І до всього, що з ними пов'язано. Але заборони будь-якою мовою, у тому числі російською, в нашій країні немає", — пояснив президент.

Потрібно бути прикладом для дітей

Володимир Зеленський згадав, що в день початку повномасштабної війни вранці 24 лютого його діти прокинулися від ракетних ударів. На той момент президент уже знав, що відбувається і збирався на роботу. Після цього вони не бачились місяцями.

"Я навіть нічого не встиг їм сказати. Вони прокинулися вранці від ракетних ударів, вони їх чули. Я вже був зібраний, я вже знав, що почалася війна. Я поїхав о 4-й годині ранку на роботу. І після цього ми не бачилися місяцями", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що треба бути прикладом для своїх дітей — і у війні, і у житті.

"Треба показувати своїм дітям, що в житті може бути будь-яка позиція, крім зрадницької", — наголосив гарант.

Фокус раніше писав про те, що президент Зеленський упевнений, що війну можна завершити за лічені тижні, якщо світ справді об'єднається навколо спільного ворога.