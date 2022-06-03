Жители Херсонской области завидуют николаевцам, у них есть Ким, — местная жительница

Городской глава Каховки Виталий Немерец, к примеру, целый месяц находился на своем рабочем месте, под оккупацией, но не заботился о местных жителях.

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Херсонцы говорят, что их с самого начала полномасштабного наступления бросили местные власти.

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"Морально жить сложно — везде российские военные, блокпосты, разговоры о рубле. Сложно быть оптимистом в такой ситуации. Люди теряют надежду. А тут еще и говорят, что подождите в оккупации. Мне кажется, что подождать и можно было бы, если была бы уверенность, что за регион борются. А так область и города первыми покинули именно местные власти, — поясняет Светлана, жительница Каховки Херсонской области в комментарии Фокусу. — Они вообще не заботились о местных жителях".

Она вспоминает, что городской глава Каховки Виталий Немерец целый месяц находился на своем рабочем месте, под оккупацией, но не заботился о местных жителях.

"В таких условиях территориальную обороны он не мог организовать, но мог бы заниматься гуманитарными вопросами — обустраивать укрытиями, наладить систему оповещения, поставки лекарств. В Каховке вообще нет укрытий на случай воздушных тревог — людям негде прятаться. Даже если наши войска будут заходить, будут вестись какие-то боевые действия, то людям об этом могут заранее не узнать. И такое поведение местных властей — на руку россиянам. Потому что они могут сказать, что это Украина вас бросила. Знаете, как на Херсонщине популярный Ким (глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, — ред.), все с завистью смотрят, как там выстраивается оборона и выстраивает коммуникацию. Даже если его действия не будут иметь какого-то стратегического значения, но его открытое общение морально важно для людей. А Херсонщину просто бросили информационно. Чтобы люди не спросили на странице в фейсбуке местной власти в Каховке, вытирается — там нет претензий, критики, а только сердечки", — говорит местная жительница Херсонщины.

Напомним, что в оккупированной россиянами Херсонской области заработала украинская мобильная связь и Интернет.