Жителі Херсонської області заздрять миколаївцям, у них є Кім, — місцева мешканка

Міський голова Каховки Віталій Немерець, наприклад, цілий місяць перебував на своєму робочому місці, під окупацією, але не дбав про місцевих жителів.

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Херсонці кажуть, що їх із самого початку повномасштабного наступу покинула місцева влада.

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"Морально жити складно — скрізь російські військові, блокпости, розмови про рубль. Складно бути оптимістом у такій ситуації. Люди втрачають надію. А тут ще й кажуть, що зачекайте в окупації. Мені здається, що почекати і можна було б, якби була б упевненість, що за регіон борються. А так область і міста першою покинула саме місцева влада, — пояснює Світлана, мешканка Каховки Херсонської області в коментарі Фокусу. — Вони взагалі не дбали про місцевих жителів".

Вона згадує, що міський голова Каховки Віталій Немерець цілий місяць перебував на своєму робочому місці під окупацією, але не дбав про місцевих жителів.

"У таких умовах територіальну оборону він не міг організувати, але міг би займатися гуманітарними питаннями — облаштовувати укриття, налагодити систему оповіщення, постачання ліків. У Каховці взагалі немає укриттів на випадок повітряних тривог — людям нема де ховатися. Навіть якщо наші війська заходитимуть, вестимуть якісь бойові дії, то люди про це можуть заздалегідь не дізнатися… І така поведінка місцевої влади — на руку росіянам, бо вони можуть сказати, що це Україна вас покинула. Знаєте, як на Херсонщині популярний Кім (глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, — ред.), усі із заздрістю дивляться, як там вишиковується оборона та вибудовується комунікація. Навіть якщо його дії не матимуть якогось стратегічного значення, але його відкрите спілкування є морально важливим для людей. А Херсонщину просто покинули інформаційно. Що б люди не запитали на сторінці у фейсбуці місцевої влади в Каховці, витирається — там немає претензій, критики, а лише сердечка", — каже місцева мешканка Херсонщини.

Нагадаємо, що в окупованій росіянами Херсонській області запрацював український мобільний зв'язок та інтернет.