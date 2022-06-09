Российский олигарх Фридман хочет получить гражданство Украины, — глава НАПК

По словам Александра Новикова, в будущем может появиться процедура выхода из-под санкций. Например, путем передачи средств или активов в "фонд покаяния".

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Глава Национального агентства Украины по борьбе с коррупцией Александр Новиков заявил, что российский предприниматель Михаил Фридман ведет переговоры с представителями Украины, пытаясь получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы. Об этом сообщает Forbes Украина.

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"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно получения украинского гражданства и перерегистрации основных активов в Украине", — сказал Новиков, отметив, что подобный вариант развития событий вполне возможен и для других известных бизнесменов из РФ, у которых имеется украинское происхождение. В частности, упоминается имя родившегося в Дрогобыче Виктора Вексельберга, сам же Фридман — выходец из Львова, где родился в 1964 году.

Новиков утверждает, что перерегистрация бизнес-активов будет способствовать привлечению в Украину дополнительных доходов.

По словам Новикова, финансировать уничтожение путинского режима с помощью российских олигархов — возможно, лучшее, что можно сейчас сделать.

Руководитель антикоррупционного ведомства также отметил, что все российские олигархи, которые публично не высказываются с критикой войны в Украине и лично Путина, и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и ОРДЛО, подлежат санкциям.

Новиков отметил, что в ближайшем будущем усилиями группы Ермака-Макфола будет разработана возможная процедура выхода из-под санкций, например посредством передачи средств или активов в так называемый "фонд покаяния".

Такое предложение пока обсуждается, но окончательное решение примет президент Украины.

Кто такой Михаил Фридман?

Против Михаила Фридмана действуют санкции США с 2018 года. Фридман — основатель и владелец ряда компаний и банковских учреждений. Он главный акционер Letter One и Альфа-групп, куда входит Альфа-банк. Известно, что Letter входит и компания Veon из Нидерландов — акционер "Киевстара".

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Путина и других кремлевских руководителей.