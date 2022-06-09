Російський олігарх Фрідман хоче отримати громадянство України, — голова НАЗК

За словами Олександра Новікова, в майбутньому може виникнути процедура виходу з-під санкцій. Наприклад, шляхом передачі коштів або активів у "фонд покаяння".

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Голова Національного агентства України в боротьбі з корупцією Олександр Новіков заявив, що російський підприємець Михайло Фрідман веде переговори з представниками України, намагаючись отримати українське громадянство та перереєструвати свої активи. Про це повідомляє Forbes Україна.

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"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо отримання українського громадянства та перереєстрації основних активів в Україні", — сказав Новіков, зазначивши, що такий варіант розвитку подій цілком можливий і для інших відомих бізнесменів з РФ, які мають українське походження. Зокрема, згадується ім'я Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі, а сам Фрідман — виходець зі Львова, де народився 1964 року.

Новіков стверджує, що перереєстрація бізнес-активів сприятиме залученню в Україну додаткових доходів.

За словами Новікова, фінансувати знищення путінського режиму за допомогою російських олігархів, можливо, найкраще, що можна зараз зробити.

Керівник антикорупційного відомства також зазначив, що всі російські олігархи, які публічно не висловлюються з критикою війни в Україні та особисто Путіна, та не визнають територіальну цілісність України, включаючи Крим та ОРДЛО, підлягають санкціям.

Новіков зазначив, що в найближчому майбутньому зусиллями групи Єрмака-Макфола розроблять можливу процедуру виходу з-під санкцій, наприклад, за допомогою передачі коштів або активів у так званий "фонд покаяння".

Така пропозиція поки обговорюється, але остаточне рішення ухвалить президент України.

Хто такий Михайло Фрідман?

Проти Михайла Фрідмана діють санкції США із 2018 року. Фрідман — засновник і власник низки компаній та банківських установ. Він головний акціонер Letter One та Альфа-груп, куди входить Альфа-банк. Відомо, що Letter входить і компанія Veon із Нідерландів — акціонер "Київстару".

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції щодо Путіна та інших кремлівських керівників.