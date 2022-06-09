Зеленський ввів санкції проти Путіна та перших осіб РФ (список)

Під обмеження потрапили прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, міністри Сергій Шойгу та Сергій Лавров, а також секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Також відомо, що санкції було накладено безстроково.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо представників керівництва РФ — президента Володимира Путіна, його прессекретаря Дмитра Пєскова, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева та всіх членів уряду. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті глави держави у четвер, 9 червня.

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"Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в тексті указу.

До списку санкцій, зокрема потрапили:

Володимир Путін — президент РФ;

Дмитро Пєсков — прессекретар президента РФ;

Михайло Мішустін — прем'єр-міністр РФ;

Сергій Шойгу — міністр оборони РФ;

Сергій Лавров — міністр закордонних справ РФ;

Микола Патрушев — секретар Ради безпеки РФ.

Санкції передбачають такі обмеження на території України:

блокування активів; обмеження торгових операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень; запобігання виведенню капіталів; призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наприклад, користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна; заборона використання радіочастотних ресурсів; припинення надання електронних послуг та використання електронних мереж; заборона на проведення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт та послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави, до якої застосовано санкції; заборона на заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіальних вод України, а також перебування літаків у повітряному просторі держави та їх посадка на її території; заборона на здійснення угоди з цінних паперів; заборона збільшення розміру статутного капіталу підприємств; припинення дії торгових угод, спільних проєктів та промислових програм; заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності; відмова у наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд; позбавлення державних нагород; заборона придбання у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, раніше Європейський союз ввів санкції щодо дочок Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають його коханкою.

Також ми писали, що за даними колишнього співробітника британської розвідки Крістофера Стіла, Путіну залишилося правити Росією не більше 6 місяців через хворобу.