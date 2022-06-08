Путіну залишилося правити не більше пів року, його усунуть через хворобу, — ексрозвідник MI6

Російський лідер незабаром стане недієздатним і на заміну йому прийде політик, зацікавлений у закінченні війни, упевнений колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл.

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Президента РФ Володимира Путіна усунуть з посади протягом 3-6 місяців через погіршення здоров'я. Замість нього країну очолить людина, яка "кровно зацікавлена" в закінченні війни в Україні. Про це колишній офіцер розвідки Великобританії Крістофер Стіл повідомив у коментарі ВВС Radio 4, передає Yahoo News.

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За словами Стіла, Путін незабаром стане недієздатним, після чого його скинуть з посади глави держави. На закінчення повноважень чинного президента Росії також впливатиме перебіг війни в Україні, додав ексспівробітник спецслужб.

"Я не думаю, що він (Путін) буде при владі більш ніж через 3-6 місяців. Є ознаки того, що його здоров'я погіршується і це стане фактором (у зміщенні Путіна з посади)... І якщо те, що нам кажуть ЦРУ, інші й наші власні джерела, правда, схоже, що він може стати недієздатним за такий період часу", — сказав він.

Колишній співробітник британської розвідки також пояснив, що в Росії зараз діє режим, за якого громадяни "мають боятися" свого лідера, і якщо той втрачає дієздатність, то щодо нього будуть вжиті відповідні заходи. При цьому співрозмовник журналістів висловив сумнів, що на зміну Путіну прийде ліберальний політик, який бажає покращити відносини РФ із країнами Заходу. Проте Стіл сказав, що державою правитиме людина, яка особисто зацікавлена у "виході з війни".

Окрім цього колишній розвідник зазначив, що як тільки санкції Заходу щодо Росії, особливо у сфері енергетики, набудуть повної сили, дні Путіна будуть "пораховані".

Нагадаємо, Стіл є автором доповіді про імовірні зв'язки 45-го президента США Дональда Трампа з Кремлем, в якій, зокрема, йшлося, що Москва має компромат на політика. Під час служби у британській розвідці очолював відділ із Росії.

Раніше Стіл прогнозував, що 69-річний російський лідер може не взяти участі в укладанні мирної угоди з Україною, оскільки на той момент його можуть вбити або скинути з посади президента.

За даними ЗМІ, у Путіна виявили рак підшлункової залози, через який президента РФ готували до термінової операції. У червні видання Newsweek повідомив, що президент РФ пройшов курс лікування у квітні.

Про хворобу Путіна повідомляло Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Начальник відомства Кирило Буданов при цьому запевнив, що сподіватися на швидку смерть російського лідера не варто, додавши, що Путін ще має "як мінімум кілька років".