Путину осталось править не больше полугода, его сместят из-за болезни, — экс-разведчик MI6

Российский лидер в скором времени станет недееспособным и на замену ему придет политик, заинтересованный в окончании войны, уверен бывший офицер британской разведки Кристофер Стил.

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Президента РФ Владимира Путина сместят с должности в течение 3-6 месяцев из-за ухудшающегося здоровья. Вместо него страну возглавит человек, "кровно заинтересованный" в окончании войны в Украине. Об этом бывший офицер разведки Великобритании Кристофер Стил сообщил в комментарии BBC Radio 4, передает Yahoo News.

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По словам Стила, Путин в скором времени станет недееспособен, после чего будет свергнут с должности главы государства. На окончание полномочий действующего президента России также будет влиять ход войны в Украине, добавил экс-сотрудник спецслужб.

"Я не думаю, что он (Путин) будет у власти более чем через 3-6 месяцев. Есть признаки того, что его здоровье ухудшается и это станет фактором (в смещении Путина с поста)… И если то, что нам говорят ЦРУ, другие и наши собственные источники, правда, то похоже, что он может стать недееспособным за такой период времени", — сказал он.

Бывший сотрудник британской разведки также объяснил, что в России на данный момент действует режим, при котором граждане "должны бояться" своего лидера, и если тот теряет дееспособность, то в отношении его будут предприняты соответствующие меры. При этом собеседник журналистов выразил сомнение, что на смену Путину придет либеральный политик, желающий улучшить отношения РФ со странами Запада. Однако Стил сказал, что государством будет править человек, который лично заинтересован в "выходе из войны".

Кроме этого бывший разведчик указал, что как только санкции Запада в отношении России, особенно в сфере энергетики, вступят в полную силу, дни Путина будут "сочтены".

Напомним, Стил является автором доклада о предполагаемых связях 45-го президента США Дональда Трампа с Кремлем, в котором, в частности, говорилось, что у Москвы есть компромат на политика. Во время службы в британской разведке возглавлял отдел по России.

Ранее Стил прогнозировал, что 69-летний российский лидер может не принять участия в заключении мирного соглашения с Украиной, так как к тому моменту его могут убить или свергнуть с должности президента.

По данным СМИ, у Путина обнаружили рак поджелудочной железы, из-за которого президента РФ готовили к срочной операции. В июне издание Newsweek сообщил, что президент РФ прошел курс лечения в апреле.

О болезни Путина сообщало и Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Начальник ведомства Кирилл Буданов при этом заверил, что надеяться на скорую смерть российского лидера не стоит, добавив, что у Путина еще есть "как минимум несколько лет".