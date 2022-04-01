Путина могут убить до подписания соглашения с Украиной, - экс-глава британской разведки

Экс-глава разведки Британии Кристофер Стил заявил, что не представляет, как доверять Путину в любом мирном соглашении.

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Российский президент Владимир Путин может не принять участия в подписании мирного договора с Украиной, так как к этому времени его могут свергнуть с поста или убьют. Об этом заявил бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил, передает Sky News.

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По его словам, российская агрессия в Украине завершится соглашением, но к такому шагу еще далеко.

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина… Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", — заявил Стил.

Также бывший разведчик сообщил, что у него нет понимания относительно дальнейшего сотрудничества Запада с Москвой.

"Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем", — отметил экс-глава MI6.

Ранее Фокус писал о жизни главы Кремля Путина в бункере. Выяснилось, что он часто меняет охранников после малейшего одозрения, которые затем исчезают.

Также, по данным украинской разведки, российские олигархи хотят убить Путина из-за негативных последствий западных санкций.