Путіна можуть убити до підписання угоди з Україною, — ексглава британської розвідки

Ексглава розвідки Британії Крістофер Стіл заявив, що не уявляє, як довіряти Путіну в будь-якій мирній угоді.

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Російський президент Володимир Путін може не взяти участі у підписанні мирного договору з Україною, оскільки до цього часу його можуть скинути з посади або вбити. Про це заявив колишній керівник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, повідомляє Sky News.

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За його словами, російська агресія в Україні завершиться угодою, але до такого кроку ще далеко.

"Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна... Думаю, що він цілком може бути усунутий від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбитий своїми людьми", — заявив Стіл.

Також колишній розвідник повідомив, що він не має розуміння щодо подальшої співпраці Заходу з Москвою.

"Я не бачу, як ми можемо довіряти Путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи надалі", — зазначив ексглава MI6.

Раніше Фокус писав про життя глави Кремля Путіна в бункері. З'ясувалося, що він часто змінює охоронців після найменшої підозри, які потім зникають.

Також, за даними української розвідки, російські олігархи хочуть вбити Путіна через негативні наслідки західних санкцій.