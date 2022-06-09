Зеленский ввел санкции против Путина и первых лиц РФ (список)

Под ограничения попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Также известно, что санкции были наложены бессрочно.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций Совета национальной безопасности и обороны в отношении представителей руководства РФ — президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и всех членов правительства. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в четверг, 9 июня.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

В санкционный список, в частности попали:

Владимир Путин — президент РФ;

Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ;

Михаил Мишустин — премьер-министр РФ;

Сергей Шойгу — министр обороны РФ;

Сергей Лавров — министр иностранных дел РФ;

Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ.

Санкции предполагают следующие ограничения на территории Украины:

блокирование активов; ограничение торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок; предотвращение вывода капиталов; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, например, на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; запрещение использования радиочастотных ресурсов; прекращение предоставления электронных услуг и использования электронных сетей; запрет на проведение публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства, к которому применены санкции; запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины, а также нахождение самолетов в воздушном пространстве государства и их посадка на его территории; запрет на совершение сделки по ценным бумагам; запрет на увеличение размера уставного капитала предприятий; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд; лишение государственных наград; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, ранее Европейский союз ввел санкции в отношении дочерей Путина и гимнастки Алины Кабаевой, которую СМИ называют его любовницей.

Также мы писали, что, по данным бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, Путину осталось править Россией не больше 6 месяцев из-за болезни.