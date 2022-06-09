UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Российско-украинская война

Зеленский ввел санкции против Путина и первых лиц РФ (список)

253
Владимир Зеленский, санкции, санкции против путина, санкции зеленского против путина, санкции против путина список
Фото: Офис президента | Зеленский ввел санкции против Путина

Под ограничения попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Также известно, что санкции были наложены бессрочно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций Совета национальной безопасности и обороны в отношении представителей руководства РФ — президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и всех членов правительства. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в четверг, 9 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

В санкционный список, в частности попали:

  • Владимир Путин — президент РФ;
  • Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ;
  • Михаил Мишустин — премьер-министр РФ;
  • Сергей Шойгу — министр обороны РФ;
  • Сергей Лавров — министр иностранных дел РФ;
  • Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ.

Санкции предполагают следующие ограничения на территории Украины:

  1. блокирование активов;
  2. ограничение торговых операций;
  3. полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок;
  4. предотвращение вывода капиталов;
  5. приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  6. аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, например, на пользование недрами;
  7. запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  8. запрещение использования радиочастотных ресурсов;
  9. прекращение предоставления электронных услуг и использования электронных сетей;
  10. запрет на проведение публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства, к которому применены санкции;
  11. запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины, а также нахождение самолетов в воздушном пространстве государства и их посадка на его территории;
  12. запрет на совершение сделки по ценным бумагам;
  13. запрет на увеличение размера уставного капитала предприятий;
  14. прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ;
  15. запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  16. отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд;
  17. лишение государственных наград;
  18. запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, ранее Европейский союз ввел санкции в отношении дочерей Путина и гимнастки Алины Кабаевой, которую СМИ называют его любовницей.

Также мы писали, что, по данным бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, Путину осталось править Россией не больше 6 месяцев из-за болезни.