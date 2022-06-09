Зеленский ввел санкции против Путина и первых лиц РФ (список)
Под ограничения попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Также известно, что санкции были наложены бессрочно.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций Совета национальной безопасности и обороны в отношении представителей руководства РФ — президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и всех членов правительства. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в четверг, 9 июня.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.
В санкционный список, в частности попали:
- Владимир Путин — президент РФ;
- Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ;
- Михаил Мишустин — премьер-министр РФ;
- Сергей Шойгу — министр обороны РФ;
- Сергей Лавров — министр иностранных дел РФ;
- Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ.
Санкции предполагают следующие ограничения на территории Украины:
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок;
- предотвращение вывода капиталов;
- приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, например, на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- запрещение использования радиочастотных ресурсов;
- прекращение предоставления электронных услуг и использования электронных сетей;
- запрет на проведение публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства, к которому применены санкции;
- запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины, а также нахождение самолетов в воздушном пространстве государства и их посадка на его территории;
- запрет на совершение сделки по ценным бумагам;
- запрет на увеличение размера уставного капитала предприятий;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд;
- лишение государственных наград;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Напомним, ранее Европейский союз ввел санкции в отношении дочерей Путина и гимнастки Алины Кабаевой, которую СМИ называют его любовницей.
Также мы писали, что, по данным бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, Путину осталось править Россией не больше 6 месяцев из-за болезни.