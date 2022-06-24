"Недовольны его работой": Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ, — Politico

Причиной вероятного увольнения могут послужить скандалы вокруг высокопоставленных сотрудников ведомства, которые в начале войны покинули свои посты. Некоторых из них президент Зеленский назвал предателями.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Как сообщает издание Politico, глава СБУ может быть уволен в связи с непрофессионализмом, а также по причине того, что некоторые сотрудники его ведомства покинули свои посты с началом российской военной агрессии.

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Журналисты со ссылкой на свои источники из окружения украинского президента пишут, что Зеленский хочет заменить Баканова кем-то более подходящим на должность главы силового ведомства. Старые товарищи и бывшие коллеги по прошлой профессиональной деятельности сейчас редко разговаривают в последнее время, за исключением государственных дел. А большая часть операций СБУ осуществляется из Офиса Президента людьми, которые по-прежнему находятся в доверии Зеленского и его главы администрации Андрея Ермака.

По словам источника, в адрес Баканова раздается критика и в правительстве страны и в депутатских кругах. Недовольство связано с тем, что действующий глава СБУ не смог должным образом отреагировать на вторжение России 24 февраля и управлять своим ведомством, насчитывающим более 30 тысяч сотрудников.

Чиновник из окружения Зеленского говорит, что в Киеве якобы крайне недовольны работой Баканова.

"Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нам нужны навыки антикризисного управления, которыми, как мы думаем, он не обладает", — сообщил чиновник.

Журналисты также упомянули скандалы вокруг высших должностных лиц СБУ, которые в начале войны нарушили военную присягу, данную на верность украинскому народу о защите Украины. Речь идет о экс-генерале Сергее Криворучко, который был начальником Херсонского управления СБУ, его помощнике руководителе антитеррористического центра (АТЦ) Игоре Садохине, а также генерале Андрее Наумове, возглавлявшем департамент внутренней безопасности ведомства.

[ + – ] экс-генерал СБУ Андрей Наумов Фото: Радио Свобода

[ + – ] Игорь Садохин, фото издания МОСТ

Украинские власти предъявили всем трем бывшим сотрудникам СБУ обвинения в государственной измене. В своем позднем видеообращении 31 марта Зеленский лишил Наумова и Криворучко воинских званий и назвал их предателями.

"Есть очень много руководителей региональных СБУ, которые вели себя очень странно. Некоторые сбежали. Один парень, например, в Чернигове, сжег все здание СБУ без всякой причины, потому что сказал, что у него нет времени вывезти все документы", — рассказал журналистам источник.

Кроме того, по его словам есть предположения, что в ведомство проникли агенты российских спецслужб, что наносит большой ущерб интересам безопасности страны, несмотря на усилия по их искоренению.

Аналитик американского медиахолдинга S&P Global Алекс Кокчаров в связи с этим говорит, что ряд скандалов последних лет бросил тень на СБУ. По его словам, Киев потратил годы впустую, не пересматривая работу ведомства, когда многие опасались крупномасштабного вторжения России.

"Все эти скандалы вокруг СБУ, связанные с сомнительной практикой расследования экономических преступлений, а также межведомственная борьба привели к тому, что не была проведена достаточная подготовка в конкретных областях на юге и востоке, которые были более ожидаемыми российскими целями", — сказал Кокчаров.

Он также отметил, что одной из сильных сторон СБУ была способность ведомства выявлять диверсантов и коллаборационистов, однако сейчас в центре внимания находятся не столько успехи СБУ, сколько ее неудачи. А Баканов, за исключением нескольких фотосессий с Зеленским, с начала вторжения "держится в тени".

Напомним, экс-генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов был задержан в Сербии 10 июня. Он пытался незаконно провезти через пункт пропуска Прешево на границе с Северной Македонией крупную сумму денег — по меньшей мере 600 тысяч евро — а также различные драгоценности.