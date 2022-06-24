"Незадоволені його роботою": Зеленський має на меті відправити у відставку главу СБУ, — Politico

Причиною ймовірного звільнення можуть стати скандали навколо високопоставлених співробітників відомства, які на початку війни залишили свої посади. Деяких із них президент Зеленський назвав зрадниками.

Президент України Володимир Зеленський має на меті відправити у відставку голову Служби безпеки України Івана Баканова. Як повідомляє видання Politico, главу СБУ можуть звільнити у зв'язку з непрофесіоналізмом, а також через те, що деякі співробітники його відомства покинули свої посади з початком російської військової агресії.

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Журналісти з посиланням на свої джерела з оточення українського президента пишуть, що Зеленський хоче замінити Баканова кимось на посаду голови силового відомства. Старі товариші та колишні колеги з минулої професійної діяльності зараз рідко розмовляють останнім часом, за винятком державних справ. А більшість операцій СБУ здійснюється з Офісу Президента людьми, які, як і раніше, перебувають у довірі Зеленського та його голови адміністрації Андрія Єрмака.

За словами джерела, на адресу Баканова лунає критика і в уряді країни, і в депутатських колах. Невдоволення пов'язане з тим, що чинний голова СБУ не зміг належним чином відреагувати на вторгнення Росії 24 лютого та керувати своїм відомством, що налічує понад 30 тисяч працівників.

Чиновник з оточення Зеленського каже, що в Києві нібито вкрай незадоволені роботою Баканова.

"Ми не задоволені його управлінськими навичками, тому що зараз нам потрібні навички антикризового управління, яких, як ми думаємо, він не має", — повідомив чиновник.

Журналісти також згадали скандали навколо вищих посадових осіб СБУ, які на початку війни порушили військову присягу, дану на вірність українському народові про захист України. Йдеться про ексгенерала Сергія Криворучка, який був начальником Херсонського управління СБУ, його помічника керівника антитерористичного центру (АТЦ) Ігоря Садохіна, а також генерала Андрія Наумова, який очолював департамент внутрішньої безпеки відомства.

[ + – ] Ексгенерал СБУ Андрій Наумов Фото: Радио Свобода

[ + – ] Ігор Садохін, фото видання МОСТ

Українська влада пред'явила всім трьом колишнім співробітникам СБУ звинувачення в державній зраді. У своєму пізньому відеозверненні 31 березня Зеленський позбавив Наумова та Криворучка військових звань та назвав їх зрадниками.

"Є дуже багато керівників регіональних СБУ, які поводилися дуже дивно. Дехто втік. Один хлопець, наприклад, у Чернігові, спалив усю будівлю СБУ без жодної причини, бо сказав, що в нього немає часу вивезти всі документи", — розповів журналістам джерело.

Крім того, за його словами, є припущення, що до відомства проникли агенти російських спецслужб, що завдає великої шкоди інтересам безпеки країни, попри зусилля щодо їх викорінення.

Аналітик американського медіахолдингу S&P Global Алекс Кокчаров у зв'язку з цим каже, що низка скандалів останніх років кинула тінь на СБУ. За його словами, Київ витратив роки даремно, не переглядаючи роботу відомства, коли багато хто побоювався великомасштабного вторгнення Росії.

"Всі ці скандали навколо СБУ, пов'язані з сумнівною практикою розслідування економічних злочинів, а також міжвідомча боротьба призвели до того, що не було проведено достатньої підготовки в конкретних областях на півдні та сході, які були очікуванішими російськими цілями", — сказав Кокчаров.

Він також зазначив, що однією із сильних сторін СБУ була здатність відомства виявляти диверсантів та колабораціоністів, проте зараз у центрі уваги перебувають не так успіхи СБУ, як її невдачі. А Баканов, за винятком кількох фотосесій із Зеленським, від початку вторгнення "тримається в тіні".

Нагадаємо, ексгенерала Служби безпеки України Андрія Наумова затримано в Сербії 10 червня. Він намагався незаконно провезти через пункт пропуску Прешево на кордоні з Північною Македонією велику суму грошей — щонайменше 600 тисяч євро — а також різні коштовності.