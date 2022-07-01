"Историческое мгновение": в сессионный зал Рады торжественно внесли флаг Евросоюза (видео)

В парламенте также подписали заявление, которое фиксирует единство всех ветвей власти в достижении стратегической цели: полноценного членства в ЕС.

Утром 1 июля в сессионном зале Верховной Рады торжественно установили флаг Европейского Союза, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

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"Историческое мгновение! Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной Раде идет флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу", — отметил он.

В это время перед украинским парламентом выступали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что со спикером парламента Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подпишет совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством решительности в достижении стратегической цели: полноценного членства в Европейском Союзе.

"Подписание этого заявления должно означать то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны, — сказал Зеленский. — Мы шли к кандидатству 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать годы или десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе, так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение".

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Вскоре Денис Шмыгаль сообщил, что заявление подписано.

"Сегодня вместе с президентом Украины и председателем Верховной Рады подписали совместное заявление, — отметил он. — Стремление принадлежать к объединенной европейской семье на протяжении многих лет оставалось важным приоритетом для Украины и украинцев. Это было основой демократических изменений и движущей силы для ключевых реформ, основанных на европейских ценностях. Несмотря на российскую агрессию и временную оккупацию части территорий, наша страна продолжала развиваться как устойчивая демократия и внедряла европейские стандарты".

Напомним, 23 июня лидеры 27 стран-членов Европейского Союза единогласно поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС после того, как Еврокомиссия одобрила официальную заявку Киева.