"Історична мить": до сесійної зали Ради урочисто внесли прапор Євросоюзу (відео)

У парламенті також підписали заяву, яка фіксує єдність усіх гілок влади в досягненні стратегічної мети: повноцінного членства у ЄС.

Вранці, 1 липня, в сесійній залі Верховної Ради урочисто встановили прапор Європейського Союзу, повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук.

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"Історична мить! Це була моя мрія. Вона здійснилася. І додам: Верховній Раді пасує прапор ЄС як за кольором, так і за змістом", — зазначив він.

У цей час перед українським парламентом виступали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що з речником парламенту Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем він підпише спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та доказом рішучості у досягненні стратегічної мети: повноцінного членства у Європейському Союзі.

"Підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни, — сказав Зеленський. — Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не повинен займати роки чи десятиліття. Ми маємо подолати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати можливість нашим друзям у Європейському Союзі, так само швидко та консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення".

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Незабаром Денис Шмигаль повідомив, що заява підписана.

"Сьогодні разом із президентом України та головою Верховної Ради підписали спільну заяву, — зазначив він. — Прагнення належати до об'єднаної європейської родини протягом багатьох років залишалося важливим пріоритетом для України та українців. Це було основою демократичних змін та рушійної сили для ключових реформ, започаткованих на європейських цінностях. Попри російську агресію та тимчасову окупацію частини територій, наша країна продовжувала розвиватися як стійка демократія та впроваджувала європейські стандарти".

Нагадаємо, 23 червня лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно підтримали надання Україні статусу кандидата у ЄС після того, як Єврокомісія схвалила офіційну заявку Києва.