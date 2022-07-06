Турагентство "Русский мир": Подоляк ответил депутатам Госдумы РФ, желающим посетить ОРДЛО

Недавно спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов провести свои отпуска на разрушенном Донбассе.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк остро отреагировал на желание депутатов Госдумы РФ посетить оккупированный Донбасс. Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

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"Туристическое агентство "Русский мир"? Какая программа экскурсий?", — написал Подоляк.

Советник руководителя ОПУ также предложил российским депутатам маршруты для предстоящих "экскурсий": разрушенный Северодонецк, руины Попасной, концлагеря Донецка и братские могилы Мариуполя.

"Пусть увидят, за что их будут судить в скором будущем", — добавил он.

Таким образом Подоляк отреагировал на предложение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о поездке на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, уехать в "ЛДНР", — сказал Володин.

По его словам, такая поездка якобы будет иметь и практическую цель для российских депутатов. Володин считает, что она поможет "сформировать правовое поле" по вопросам Донбасса.

Напомним, на днях Вячеслав Володин заявил о том, что российские войска не остановятся у границ "ДНР" и "ЛНР".

К тому же, Володин назвал Украину террористическим государством, а президента Владимира Зеленского председателем преступного режима. По этой причине РФ будет делать все необходимое для успешного завершения так называемой "спецоперации". Чиновник пообещал обеспечить российским солдатам необходимым и решить вопросы, связанные с укреплением ВПК.