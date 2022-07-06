Турагентство "Русский мир": Подоляк відповів депутатам Держдуми РФ, які хочуть відвідати ОРДЛО

Нещодавно речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін закликав депутатів провести свої відпустки на зруйнованому Донбасі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк гостро відреагував на бажання депутатів Держдуми РФ відвідати окупований Донбас. Про це Подоляк написав у своєму твітері.

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"Туристичне агентство "Русский мир"? Яка програма екскурсій?" — написав Подоляк.

Радник керівника ОПУ також запропонував російським депутатам маршрути для майбутніх "екскурсій": зруйнований Сєвєродонецьк, руїни Попасної, концтабори Донецька та братські могили Маріуполя.

"Нехай побачать, за що їх судитимуть незабаром", — додав він.

Так, Подоляк відреагував на пропозицію спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про поїздку на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

"У нас буде час, коли не буде пленарних засідань. Тому можна спокійно, оформивши відрядження, без перепусток відвідувань зали Держдуми, де ухвалюються закони, виїхати в "ЛДНР"", — сказав Володін.

За його словами, така поїздка нібито матиме практичну мету для російських депутатів. Володін вважає, що вона допоможе "сформувати правове поле" з питань Донбасу.

Нагадаємо, днями В'ячеслав Володін заявив про те, що російські війська не зупиняться біля кордонів "ДНР" та "ЛНР".

До того ж Володін назвав Україну терористичною державою, а президента Володимира Зеленського головою злочинного режиму. З цієї причини РФ робитиме все необхідне для успішного завершення так званої "спецоперації". Чиновник пообіцяв забезпечити російським солдатам необхідним і вирішити питання, пов'язані зі зміцненням ВПК.