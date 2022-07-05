Російські війська не зупиняться біля кордонів "ДНР" та "ЛНР", — Володін

За словами речника Держдуми, Захід постачає зброю, щоб затягнути збройний конфлікт. Цим вони самі ведуть до того, щоб війська РФ пішли далі за межі Донбасу.

У вівторок, 5 липня, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін поскаржився на несправедливість світу та висловився про те, що Захід робить все, щоб війна тривала якнайдовше. До того ж, він визнав, що в Україні триває війна. Про це повідомляє Telegram-канал "Дума ТВ".

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"Але ви бачите, світ несправедливий, і в цій частині позиція президента США, глав європейських держав полягає у тому, щоб якнайдовше війна тривала в Україні. <…> Поставляють зброю з метою затягнути збройний конфлікт. Тому вони самі ведуть все до того, щоб наші війська не зупинялися у межах "ЛНР" та "ДНР"", — пояснив російський чиновник.

До того ж, Володін назвав Україну терористичною державою, а президента Володимира Зеленського головою злочинного режиму. З цієї причини РФ робитиме все необхідне для успішного завершення так званої "спецоперації". Чиновник пообіцяв забезпечити російських солдат необхідним і вирішити питання, пов'язані зі зміцненням ВПК.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовці ЗСУ все ще борються за Луганську область. Українські військові відбили наступ росіян на село Білогорівка — один із небагатьох населених пунктів Луганського регіону, який все ще підконтрольний Києву.

У той же час, під Херсоном ЗСУ знищили майже 30 російських солдат разом із двома складами боєприпасів. Також ліквідовано РСЗВ "Ураган", гаубиця "Мста-Б" та танк Т-62.

За оцінками британського політика Тобіаса Еллвуда, потрібно якнайшвидше спрямувати натовську зброю на передову, тому що поточними темпами ЗС РФ можуть захопити Одесу. В Україні РФ окупує більше територій, ніж втрачає.