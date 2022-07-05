Российские войска не остановятся у границ "ДНР" и "ЛНР", — Володин

По словам спикера Госдумы, Запад поставляет оружие, чтобы затянуть вооруженный конфликт. Этим они сами ведут к тому, чтобы войска РФ пошли дальше границ Донбасса.

Во вторник, 5 июля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посетовал на несправедливость мира и высказался о том, что Запад делает все, чтобы война длилась как можно дольше. Более того, он признал, что в Украине идет война. Об этом сообщает Telegram-канал "Дума ТВ".

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"Но вы видите, мир несправедлив, и в этой части позиция президента США, глав европейских государств заключается в том, чтобы как можно дольше война шла в Украине. <…> Поставляют оружие с целью затянуть вооруженный конфликт. Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах "ЛНР" и "ДНР"", — пояснил российский чиновник.

Более того, Володин назвал Украину террористическим государством, а президента Владимира Зеленского — главой преступного режима. По этой причине РФ будет делать все необходимое для успешного завершения так называемой "спецоперации". Чиновник пообещал обеспечить российских солдат необходимым и решить вопросы, связанные с укреплением ВПК.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащие ВСУ все еще сражаются за Луганскую область. Украинские военные отразили наступление россиян на село Белогоровка — один из немногих населенных пунктов Луганского региона, который все еще подконтролен Киеву.

В то же время, под Херсоном ВСУ уничтожили порядка 30 российских солдат вместе с двумя складами боеприпасов. Также ликвидированы РСЗО "Ураган", гаубица "Мста-Б" и танк Т-62.

По оценкам британского политика Тобиаса Эллвуда, нужно как можно быстрее направить натовское оружие на передовую, потому что текущими темпами ВС РФ могут захватить Одессу. В Украине РФ оккупирует больше территорий, чем теряет.