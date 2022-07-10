Сменить систему или организовать восстание. Лех Валенса призвал освободить порабощенные народы России

Экс-президент Польши также заявил, что если сменить политическую систему не выйдет, необходимо уменьшить число граждан РФ со 144 до 50 миллионов человек, раздробив ее на более мелкие государства.

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в интервью французскому ресурсу LCI (La Chaine Info) заявил, что международное сообщество должно освободить народы, порабощенные Россией. Речь политика процитировали и другие французские издания, в том числе Le Figaro.

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Лех Валенса призвал Запад пойти дальше после того, как закончится война в Украине, начатая Россией. Он считает, что необходимо "освободить Россию", иначе нынешняя ситуация повторится через какое-то время.

"Даже если Украина победит в этой войне, через пять лет у нас будет снова та же ситуация. А через 10 лет мы увидим, как к власти придет новый Путин", – заявил Валенса.

Чтобы избежать такого сценария, по мнению политика, в РФ должна измениться политическая система, или же в стране "нужно организовать восстание народов", которые находятся под гнетом России. Только тогда мир снова будет в безопасности после окончания войны в Украине.

"Там проживает 60 народов, которые были аннексированы, как украинцы сегодня. Мы должны помочь этим народам восстать. Либо измените политическую систему России, либо верните ее к населению менее 50 миллионов человек", – сказал Валенса, напомнив, что сейчас в РФ живет 144 миллиона граждан.

"Мы должны понять, что Запад наращивает свою силу посредством НАТО и ЕС. Но это делается демократическими способами. Россия же делает это посредством насилия", – пояснил Валенса.

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Политик говорит, что сейчас мир разделен надвое.

"Сейчас есть две системы: с одной стороны, система демократии и НАТО, которые хотят расширяться, но демократическими средствами, добиваясь решений народов мирным путем, а с другой — Россия и Китай, которые прибегают к старым методам аннексии", — заявил Валенса.

Бывший глава Польши считает, что коллективный Запад ошибается, считая, что Россия когда-нибудь станет "безвредной". Один раз в Европе уже так ошиблись насчет Горбачева.

"Мы должны были обрушить Россию. Но Горбачев был слишком умен для этого. Мы говорили себе тогда: "Был Сталин, Брежнев, но Горбачев, он хороший". Поэтому мы оставили их в покое. Россия доджалась смутных времен, и теперь они хотят продолжать то, что делали на протяжении столетий: продолжать присоединять народы к своей империи. В свое время мы совершили ошибку. Я хотел поступить иначе, но мне не позволили", — заявил Валенса, который занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 гг.