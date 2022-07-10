Змінити систему чи організувати повстання. Лех Валенса закликав звільнити поневолені народи Росії

Експрезидент Польщі також заявив, що якщо змінити політичну систему не вийде, необхідно зменшити кількість громадян РФ зі 144 до 50 мільйонів осіб, роздробивши її на дрібніші держави.

Колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в інтерв'ю французькому ресурсу LCI (La Chaine Info) заявив, що міжнародна спільнота має звільнити народи, поневолені Росією. Промову політика процитували й інші французькі видання, зокрема Le Figaro.

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Лех Валенса закликав Захід піти далі після того, як закінчиться війна в Україні, яку розпочала Росія. Він вважає, що необхідно "звільнити Росію", інакше нинішня ситуація повториться через якийсь час.

"Навіть якщо Україна переможе в цій війні, через п'ять років у нас буде знову та сама ситуація. А через 10 років ми побачимо, як до влади прийде новий Путін", — заявив Валенса.

Щоб уникнути такого сценарію, на думку політика, в РФ має змінитися політична система, або ж у країні "потрібно організувати повстання народів", які перебувають під гнітом Росії. Тільки тоді світ знову буде в безпеці після закінчення війни в Україні.

"Там проживає 60 народів, які були анексовані, як українці сьогодні. Ми повинні допомогти цим народам повстати. Або зміните політичну систему Росії, або поверніть її до населення менш як 50 мільйонів людей", — сказав Валенса, нагадавши, що зараз у РФ живе 144 мільйон громадян.

"Ми повинні зрозуміти, що Захід нарощує свою силу через НАТО і ЄС. Але це робиться демократичними способами. Росія ж робить це через насильство", — пояснив Валенса.

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Політик каже, що зараз світ поділений надвоє.

"Зараз є дві системи: з одного боку, система демократії та НАТО, які хочуть розширюватися, але демократичними засобами, домагаючись рішень народів мирним шляхом, а з іншого — Росія та Китай, які вдаються до старих методів анексії", — заявив Валенса.

Колишній глава Польщі вважає, що колективний Захід помиляється, вважаючи, що Росія колись стане "нешкідливою". Одного разу в Європі вже так помилилися щодо Горбачова.

"Ми повинні були повалити Росію. Але Горбачов був занадто розумний для цього. Ми говорили собі тоді: "Був Сталін, Брежнєв, але Горбачов, він хороший". Тому ми дали їм спокій. Росія дочекалася бентежних часів, і тепер вони хочуть продовжувати робити те, що робили протягом століть: продовжувати приєднувати народи до своєї імперії. Свого часу ми припустилися помилки. Я хотів зробити інакше, але мені не дозволили", — заявив Валенса, який обіймав посаду президента Польщі з 1990 по 1995 роки.