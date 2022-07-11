Андрусив уволился из МВД и Офиса президента

Озвучить причину увольнения чиновник не стал, ограничившись обещанием рассказать детали чуть позже.

Советник главы МВД Виктор Андрусив уволился из профильного министерства и также покинул пост в Офисе президента Украины. Об этом Андрусов сообщил в собственном Телеграмм-канале.

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"Уволился из Офиса президента и МВД. Детали чуть позже", — написал Андрусов.

Что известно о Викторе Андрусиве

Виктор Андрусов – политический и общественный деятель, бывший исполнительный директор Украинского института будущего, Основатель волонтерского проекта "Добробат", кандидат политических наук, аналитик и публицист.

Он основал и возглавлял аналитическую структуру партии Институт Демократического Альянса имени Р. Шумана. С июля 2015 по февраль 2016 Виктор Андрусив работал заместителем главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам.

Позже был назначен на должность исполнительного директора аналитического центра "Украинский институт будущего". В 2021 году Андрусив основал Киевскую школу государственного управления им. Сергея Нижнего.

Андрусов также основал такие гуманитарные инициативы, как "Убежище", "RecreateUA", "Добробат".

Напомним, несколькими днями ранее с поста был вынужден уйти посол Украины в Германии Андрей Мельник. Его своим указом уволил президент Украині Владимир Зеленский.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Мельник пошел на повышение и теперь займет должность заместителя главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.