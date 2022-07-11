Андрусів звільнився з МВС та Офісу президента

Озвучувати причину звільнення чиновник не став, обмежившись обіцянкою розповісти деталі трохи згодом.

Радник голови МВС Віктор Андрусів звільнився з профільного міністерства та також залишив посаду в Офісі президента України. Про це Андрусів повідомив у своєму Телеграм-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Звільнився з Офісу президента та МВС. Деталі трохи пізніше", — написав Андрусів.

Що відомо про Віктора Андрусіва

Віктор Андрусів — політичний і громадський діяч, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Засновник волонтерського проєкту "Добробат", кандидат політичних наук, аналітик і публіцист.

Він заснував та очолював аналітичну структуру партії Інститут Демократичного Альянсу імені Р. Шумана. З липня 2015 року по лютий 2016 року Віктор Андрусів працював заступником голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань.

Пізніше був призначений на посаду виконавчого директора аналітичного центру "Український інститут майбутнього". У 2021 році Андрусів заснував Київську школу державного управління ім. Сергія Нижнього.

Андрусів також започаткував такі гуманітарні ініціативи, як "Притулок", "RecreateUA", "Добробат".

Нагадаємо, кількома днями раніше з посади був змушений піти посол України в Німеччині Андрій Мельник. Його своїм указом звільнив президент України Володимир Зеленський.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Мельник пішов на підвищення і тепер обійме посаду заступника голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.