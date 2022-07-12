Атака Виктории Спартц. Что стоит за обвинениями конгрессвумен — поддержка Украины или игра на Россию

Конгрессвумен Виктория Спартц последние дни – главный возмутитель спокойствия украинской власти. Она обвинила главу ОП Андрея Ермака в возможных связях с Россией. В украинском МИДе заявления Спартц назвали "циничным манипулированием". Фокус разобрался, что стоит за выступлением американского политика, какие цели преследовала Спартц и какие выводы надо сделать украинской власти.

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц два дня назад публично обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в возможных связях с Россией. Это во-первых.

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А во-вторых, Спартц намекнула: люди Ермака тормозят процесс борьбы с коррупцией в Украине.

В ответ в украинском МИДе заявили, что "конгрессвумен пытается заработать политический капитал на спекуляциях". После обмена "любезностями" Спартц решила закрепить свою позицию во время интервью украинским журналистам и во втором публичном заявлении, в котором прямо сказала, что Ермак все-таки должен уйти в отставку.

Виктория Спартц: от Носовки до Капитолийского холма

Еще совсем недавно внимание к Виктории Спартц в Украине было минимальным. О ней говорили разве что в ее родной Носовке Черниговской области, где она родилась и выросла, а также на уровне экспертов-американистов после ее победы на выборах в 2020-м – тогда Спартц была избрана в Палату представителей от республиканцев от 5-го округа штата Индиана. До выборов и после них Виктория не была замечена как адвокат или даже симпатик Украины.

[ + – ] Виктория Спартц переехала в Соединенные Штаты в 2000 году, в 2006 получила гражданство Фото: spartz.house.gov

После полномасштабного вторжения РФ Спартц также публично сохраняла молчание. Хотя побывала в Украине в составе первой делегации американских политиков, посетила Киев, а также разрушенные Бучу и Ирпень. Она не комментировала ситуацию, когда ее единомышленник по Республиканской партии, ярый сторонник Трампа сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол блокировал 40 млрд помощи, требуя не повторить Афганистан, и голосовала "за". После этого Спартц была приглашена в Овальный кабинет на подписание президентом Джо Байденом закона о ленд-лизе для Украины. Ей же американский президент передал ручку, которой подписал документ. Можно было предположить, что все это время конгрессвумен Спартц непублично лоббировала интересы Украины и не поддерживала трампистов в вопросе ограничения помощи Украине.

[ + – ] Виктория Спартц побывала в разрушенных обстрелами Буче и Ирпене Фото: spartz.house.gov

И вот на прошлой неделе на сайте Виктории Спартц было опубликовано открытое письмо к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по поводу контактов с главой Офиса президента Украины. На следующий день конгрессвумен также перечислила обвинения в адрес Андрея Ермака: "вагнергейт", неэффективные переговоры с РФ, захват Херсонской области. Все эти заявления вызвали бурю, если не ураган критики в Украине.

Виктория Спартц: "Это ведь не ко мне вопрос"

Спустя несколько дней конгрессвумен согласилась на интервью для "Украинской правды".

"Многие люди обеспокоены, что очень близко к вашему президенту есть человек, с которым связаны какие-то проблемы. И я считаю, что вам нужно эти проблемы решить", – в частности, сказала она. А после уточнила, что проблемы появились не вчера, а гораздо раньше, о них она узнала не из Украины, а "из других стран".

Дальше – больше. "Вам решать, что делать, но я вам скажу, что проблемы у Украины будут большие, если Украина сейчас не сможет с нами договориться. Если Конгресс не почувствует, что мы можем вам доверять. Это ведь не во мне вопрос. Украинцы не понимают, что у Конгресса есть ответственность совершать надзор, oversight по поводу того, куда и на что тратят американские деньги. Нас для этого выбирают наши избиратели, – добавила представительница Конгресса США. – Проблема – не Ермак, а вопросы, решениям которых он препятствует".

[ + – ] Виктория Спартц – первая этническая украинка, которая избрана в Конгресс США Фото: spartz.house.gov

Также Спартц заметила, что в Украине хотя и были созданы антикоррупционные институции, но они не работают.

"Мне говорят, что это из-за Ермака и людей, которых он ставит на должности. Я не знаю, так ли это? да, но президент Байден, когда он тратит средства в Украине, должен отчитываться Конгрессу за это", – сказала она.

В результате в Украине мнения о сказанном Спартц разделились: кто-то назвал ее слова журналистам беспочвенными обвинениями и работой на руку Кремля, кто-то – поводом для исправления ошибок.

Например, на отсутствие фактов указывает дипломат Александр Хара. Он называет выступление Спартц политиканством и контрнаступлением на Украину, вспоминает брифинг в Пентагоне 8 июля 2022 года.

На нем старший представитель сказал о механизме надзора или мониторинга за большим количеством оружия, которое передается Украине: "Да. Мы полностью отслеживаем – с момента, когда мы отправляем вооружения в Украину, доставляем их в Украину, они перемещают их на поле боя. Наши военные лидеры, эксперты и профессионалы общаются с украинцами, чтобы понять, как они используют эти возможности… Это действительно важный элемент для принятия решения о том, что входит в наше следующее пакет помощи".

Хара намекает: этот ответ в комментариях не нуждается. "Могу только добавить словами Спартц: "Уже достаточно играть в политику", потому что "Россия сейчас такую ​​пропаганду проведет, что у Украины будут проблемы", – сказал он.

Небезосновательные подозрения из Конгресса

В тоже время в оппозиционном лагере Порошенко слова Спартц не игнорируют и склонны воспринимать серьезно.

"Все серьезно, потому без основательных подозрений такие письма из Конгресса не выходят", — написал в Твиттере депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Политический эксперт Виктор Бобыренко допускает, что за заявлениями конгрессвумен могла бы последовать и отставка Андрея Ермака.

"Обвинения Спартц в его адрес влияют на имидж Украины в достаточно сложное время. Ермак мог бы сказать: я отойду от дел на время разбирательства, какую роль сыграл в вагнергейте, организовывал ли я встречу Зеленского в Омане с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Потому что такой европейский принцип: зашквар – чиновник уходит с должности. И мы как раз сейчас на войне теряем ежедневно сотни жизней за то, чтобы быть Европой", – говорит он в комментарии Фокусу.

Бобыренко считает Спартц симпатиком Украины.

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Отложенные визиты. Почему американские политики не спешат в Украину

"Какие аргументы слышны против Виктории Спартц? Такая дискуссия не вовремя – у нас агрессия Путина, давайте разбираться после войны, – продолжает политический аналитик. – Но говорить правду легко и приятно: пока страна воюет, в Офисе президента зашквар за зашкваром, давайте, может, поменяем кадры. И украинка с Черниговщины спрашивает: готовы ли американцы поставлять оружие стране, в окружении президента которой кто-то может играть не за Украину, а за соседнее государство. И у меня тоже такое подозрение. Может, честно надо дать ответы на эти вопросы?".

Украина – карта в будущих выборах в США

Можно допустить, что действия Виктории Спартц направлены не столько на внешнюю политику, сколько на внутреннюю. В ноябре 2022 года в США должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Спартц, как и другие члены Палаты представителей, будет переизбираться. И несмотря на заявления Виктории, что Украина не очень важна, а у США множество внутренних проблем, сама конгрессвумен, видимо, планирует использовать украинскую тематику как одну из главных — наряду с инфляцией или вакцинацией.

И не только Спартц. Уже известно, что после письма Виктории ситуацию прокомментировала сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе демократка Марси Каптур. Особа, близкая к президенту Байдену, она часто общается не только с украинскими политиками, но и представителями гражданского общества – знает ситуацию изнутри. Каптур говорит, что, несмотря на то, что некоторые законодатели "пытаются посеять раздор и разжечь напряжение", поддержка Украины в Конгрессе непоколебима.

Украине же сегодня важно быть не втянутой во внутреннюю американскую политику, как это уже случалось прежде, а получать стабильную поддержку, военную и финансовую, и не давать лишних поводов для разговоров о "коррумпированной стране".

Поэтому на заявления Спартц не обращать внимание нельзя.

Во-первых, это может повлиять на такую важную американскую двухпалатную поддержку Украины.

Во-вторых, в Украине действительно есть трудности, которые необходимо преодолеть, чтобы избежать будущих атак: назначить победителя конкурса Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разблокировать конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро, определиться в вопросе заместителя главы Офиса президента по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова.

И, в-третьих, в США, действительно, все чаще можно услышать, что должна быть система строгого контроля за поставками оружия. И дело не только в поставщике, но и в получателе – Кабинет министров должен принять соответствующие решения.

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