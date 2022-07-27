Верховная Рада назначила судьей КС нардепа от "Слуг" Ольгу Совгирю

За кандидатуру "слуги" Ольги Совгири проголосовали 293 народных избранника. По словам нардепа от фракции "Голос", теперь власть получила свое хрупкое большинство в Конституционном Суде.

В среду, 29 июля, постоянного представителя в Конституционном Суде Ольгу Совгирю Верховная Рада назначила судьей КС. На пленарном заседании кандидатуру представительницы "Слуг народа" поддержали 293 депутата, об сообщается в Telegram-канале партии.

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Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что Совгиря сообщила, что вчера написала заявление о сложении мандата.

"То есть за день до назначения у нее был представительский мандат… теперь власть получила свое хрупкое большинство в КС", — написал Железняк.

Кто такая Ольга Совгиря?

По образованию Ольга Совгиря – доктор юридических наук, училась в Киевском национальном университете им. Шевченко. Она занимает должность зампредседателя парламентского комитета по правовой политике и председателя подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права.

С октября 2019 года она состоит на должности постоянного представителя ВР в Конституционном Суде.

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