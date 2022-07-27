Верховна Рада призначила суддею КС нардепку від "Слуг" Ольгу Совгирю

За кандидатуру "слуги" Ольги Совгирі проголосували 293 народні обранці. За словами нардепа від фракції "Голос", тепер влада отримала свою тендітну більшість у Конституційному Суді.

У середу, 29 липня, постійного представника у Конституційному Суді Ольгу Совгирю Верховна Рада призначила суддею КС. На пленарному засіданні кандидатуру представниці "Слуг народу" підтримали 293 депутати, повідомляється в Telegram-каналі партії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що Совгиря повідомила, що вчора написала заяву про складання мандату.

"Тобто за день до призначення у неї був представницький мандат... тепер влада отримала свою тендітну більшість у КС", — написав Железняк.

Хто така Ольга Совгиря?

За освітою Ольга Совгиря — доктор юридичних наук, навчалася у Київському національному університеті ім. Шевченка. Вона обіймає посаду заступника голови парламентського комітету з правової політики та голови підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права.

З жовтня 2019 року вона перебуває на посаді постійного представника ВР у Конституційному Суді.

Нагадаємо, що новим генпрокурором України може стати Андрій Костін. Про його призначення попросив президент Зеленський, тому у профільному комітеті ВР відбудеться позачергове засідання.

Раніше Фокус повідомляв, що міністрів часів Януковича оголосили у розшук, їх підозрюють у держзраді. За даними ДБР, колишній глава МВС Костянтин Грищенко виїхав з України у січні 2022 року, зі свого боку, колишній керівник Мін'юсту Олександр Лавринович залишив країну у травні.