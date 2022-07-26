Бывших министров Януковича, обвиняемых в госизмене, объявили в розыск (видео)

В ГБР сообщили, что бывший министр иностранных дел Константин Грищенко покинул Украину в январе этого года, а экс-глава Минюста Александра Лавринович уехал из страны в мае.

Бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и экс-главу Министерства юстиции Александра Лавриновича, которых подозревают в государственной измене по делу "Харьковских соглашений", объявили в украинский и международный розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

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"Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, оба бывших государственных чиновника на данный момент находятся за рубежом.

"Следствию стало известно, что экс-министр иностранных дел покинул Украину в январе этого года и улетел в Париж, а экс-министр юстиции покинул Украину в мае", — заявила Сапьян.

Где находятся на сегодняшний день оба чиновника выясняют сотрудники ведомства.

Следующим шагом относительно подозреваемых будет получение судебного решения об их задержании и заключении под стражу, сообщила Сапьян. Кроме того, ГБР намерено ходатайствовать об экстрадиции подозреваемых лиц, и чтобы бывших министров объявили в розыск по линии Интерпола.

Относительно расследования по так называемым "Харьковским соглашениям" пресс-секретарь отметила, что в настоящее время уже опрошено 25 человек, изъято 15 документов, назначено 22 экспертизы, а также четырем лицам объявлено о подозрении.

Напомним, 25 июля бывшему главе МИД Украины Константину Грищенко и экс-главе Минюста Александру Лавриновичу Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в госизмене . Оба чиновника участвовали в процессе подписания в 2010 году между Россией и Украиной "Харьковских соглашений".

31 мая стало известно, что Государственное бюро расследований будет проводить досудебное спецрасследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Как сообщили в ведомстве, его подозревают в совершении госизмены из-за подписания "Харьковских соглашений", которые продлевали срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.