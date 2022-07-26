Колишніх міністрів Януковича, звинувачених у держзраді, оголосили в розшук (відео)

У ДБР повідомили, що колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко залишив Україну в січні цього року, а ексглава Мін'юсту Олександра Лавринович виїхав із країни в травні.

Колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка й ексглаву Міністерства юстиції Олександра Лавриновича, яких підозрюють у державній зраді в справі "Харківських угод", оголосили в український і міжнародний розшук. Про це повідомляє Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Слідчий ДБР оголосив у державний і міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру в державній зраді за підготовку Харківських угод", — ідеться в повідомленні.

За словами прессекретарки ДБР Тетяни Сап'ян, обидва колишні державні чиновники наразі перебувають за кордоном.

"Слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року та полетів у Париж, а ексміністр юстиції залишив Україну в травні", — заявила Сап'ян.

Де перебувають сьогодні обидва чиновники, з'ясовують співробітники відомства.

Наступним кроком щодо підозрюваних буде отримання судового рішення про їхнє затримання та взяття під варту, повідомила Сап'ян. Крім того, ДБР має намір клопотати про екстрадицію підозрюваних осіб і щоб колишніх міністрів оголосили в розшук за лінією Інтерполу.

Що стосвується розслідування щодо так званиї "Харківських угод", то прессекретарка зазначила, що наразі вже опитано 25 осіб, вилучено 15 документів, призначено 22 експертизи, а також чотирьом особам оголошено про підозру.

Нагадаємо, 25 липня колишньому главі МЗС України Костянтину Грищенку й ексголові Мін'юсту Олександру Лавриновичу Генпрокуратура України повідомила про підозру в держзраді. Обидва чиновники брали участь у процесі підписання у 2010 році між Росією та Україною "Харківських угод".

31 травня стало відомо, що Державне бюро розслідувань проводитиме досудове спецрозслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Як повідомили у відомстві, його підозрюють у здійсненні держзради через підписання "Харківських угод", які продовжували термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.