Грозит уголовная ответственность: Украина может передать Коломойского США, — Лещенко (видео)

Советник главы ОП считает, что в украинских реалиях суд над Коломойским невозможно провести быстро и считает логичным передачу олихарха в руки США, где против него подано 4 гражданских иска.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко не исключает, что украинского бизнесмена Игоря Коломойского после лишения украинского гражданства передадут в США, где против него введены санкции и ведется следствие. Об этом он рассказал в эфире шоу Breakfast Show на YouTube-канале российского журналиста Александра Плюшева.

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"С высокой вероятностью, ему уже предъявлено уголовное обвинение", — сказал Лещенко.

Он считает логичным выдачу олигарха в руки американской правоохранительной системы, "поскольку он в свое время сделал выбор в пользу гражданства Израиля и Кипра". Причиной такого решения советник руководителя ОП назвал то, что украинские суды медленно принимают решения.

"В украинских реалиях это (быстро провести суд над Коломойским, — ред) организовать сложно, учитывая его коррупционные связи в системе, огромные средства, политическое влияние в медиа… Во-вторых, это снимет риски политизации суда в Украине и расшатывании ситуации в стране ", — добавил он.

Сергей Лещенко отметил, что это его личное мнение, не основанное ни на какой внутренней информации.

За что Коломойскому грозит уголовная ответственность в США

20 января 2022 года в Минюсте США подали гражданский иск в Окружной суд Южного округа штата Флорида о конфискации имущества на $6 млн, которое было получено компаниями бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова от продажи здания в Далласе. В ведомстве считают, что его содержание и ремонт осуществлялись на деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Это уже четвертый иск в Соединенных Штатах против Коломойского.

В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость Игоря Коломойского в штате Кентукки была куплена на деньги, которые он незаконно получил от ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. По данным следствия, в схеме участвовал и Геннадий Боголюбов. В декабре 2020 года Минюст подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в штате Огайо куплена аналогичным образом.

Напомним, 21 июля нардеп Сергей Власенко опубликовал документ, датированным 18 июля, который предусматривает лишение украинского гражданства Игоря Коломойского, Ганнадия Корбана, Вадима Рабиновича и других.

4 октября 2021 года СМИ сообщали, что одна из офшорных компаний Коломойского получила $350 млн от ПриватБанка. Займы в госбанке через фирму-прокладку также получал Никопольский завод ферросплавов, который контролируется бизнесменом.