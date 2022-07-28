Загрожує кримінальна відповідальність: Україна може передати Коломойського США, — Лещенко (відео)

Радник голови ОП вважає, що в українських реаліях суд над Коломойським неможливо провести швидко і вважає логічною передачу олігарха до рук США, де проти нього подано 4 цивільні позови.

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко не відкидає, що українського бізнесмена Ігоря Коломойського після позбавлення українського громадянства передадуть до США, де проти нього запроваджено санкції та триває слідство. Про це він розповів в ефірі шоу Breakfast Show на YouTube-каналі російського журналіста Олександра Плюшева.

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"З високою ймовірністю йому вже пред'явлено кримінальне звинувачення", — сказав Лещенко.

Він вважає логічною видачу олігарха до рук американської правоохоронної системи, "оскільки він свого часу зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю та Кіпру". Причиною такого рішення радник керівника ОП назвав те, що українські суди повільно ухвалюють рішення.

"В українських реаліях це (швидко провести суд над Коломойським, — ред.) організувати складно, враховуючи його корупційні зв'язки в системі, величезні кошти, політичний вплив у медіа… По-друге, це зніме ризики політизації суду в Україні та розхитування ситуації в країні", — додав він.

Сергій Лещенко зазначив, що це його особиста думка, не заснована на жодній внутрішній інформації.

За що Коломойському загрожує кримінальна відповідальність у США

20 січня 2022 року в Мін'юсті США подали цивільний позов до Окружного суду Південного округу штату Флорида про конфіскацію майна на $6 млн, отримане компаніями бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова від продажу будівлі в Далласі. У відомстві вважають, що його утримання та ремонт здійснювалися за гроші, незаконно виведені з ПриватБанку. Це вже четвертий позов до Сполучених Штатів проти Коломойського.

У серпні 2020 року США подали два позови у Південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість Ігоря Коломойського в штаті Кентуккі було куплено на гроші, які він незаконно отримав від ПриватБанку в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. За даними слідства, у схемі взяв участь і Геннадій Боголюбов. У грудні 2020 року Мін'юст подав третій позов у тому самому окрузі, стверджуючи, що нерухомість у штаті Огайо куплена аналогічним чином.

Нагадаємо, 21 липня нардеп Сергій Власенко опублікував документ, датований 18 липня, який передбачає позбавлення українського громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича та інших.

4 жовтня 2021 року ЗМІ повідомляли, що одна з офшорних компаній Коломойського отримала $350 млн від ПриватБанку. Позики у держбанку через фірму-прокладку також отримував Нікопольський завод феросплавів, який контролює бізнесмен.