Трения на фоне войны: между Зеленским и мэрами появились разногласия, — WP

По мнению обозревателей, региональная власть проявляет недовольство. Финансовые потоки на восстановление Украины контролируются Киевом, и мэрам приходится самостоятельно искать помощь у международных партнеров.

После 24 февраля в украинском политикуме образовался единый антироссийский фронт и в стране, страдающей от политических распрей, коррупции и российского влияния, заметно снизилась политическая конкуренция. Однако спустя месяцы между центральным правительством и региональной властью появляется довоенная напряженность из-за миллиардных поступлений в качестве международной помощи Украине. К такому выводу пришли обозреватели The Washington Post.

Как отмечает издание, украинское правительство якобы пытается отодвинуть мэров от контроля над финансовой помощью для восстановления городов. Несколько чиновников рассказали об обеспокоенности из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от обещаний и планов по децентрализации власти.

В частности об этом говорит мэр Днепра Борис Филатов. По его словам представители центральной власти пытаются доминировать на политическом поле, хотя мэры не являются их конкурентами.

"Во время войны в Украине начинают развиваться автократические тенденции. Они пытаются доминировать на политическом поле… однако мы не соперники", — отметил Филатов.

Специалист из лондонского аналитического центра Chatham House Орыся Луцевич полагает, что для победы в войне в Украине должна быть построена система, где для центральной власти мэры будут частью команды.

"Есть центральное командование во время войны, и в то же время местные органы власти могут решать проблемы так, как они считают нужным", — подчеркнула она.

По словам Луцевич, украинские мэры традиционно объединяются с правящей национальной партией, чтобы иметь доступ к власти. Но если на местном уровне, как правило, доминирует партия власти, то партия Зеленского "Слуга народа" потерпела неудачу на местных выборах 2020 года. Получив большинство мест на парламентских выборах в предыдущем году, партия не получила ни одного места мэра ни в одном крупном городе.

Причина разногласий

Центральное руководство страны контролирует огромные финансовые средства, которые выделяются международным сообществом на восстановление Украины. Оно также усилило свое влияние в регионах, где созданы специальные военные администрации, которые финансируются непосредственно Киевом, и которые зачастую имеют больше полномочий, чем городские власти.

Эта ситуация не устраивает мэров, и поэтому они сами пытаются наладить связи с международными партнерами готовыми финансировать конкретные программы восстановления.

В качестве примера Луцевич привела мэра Чернигова, Владислава Атрошенко, который выступил с резкой критикой в адрес Зеленского обвинив соратников президента в попытке отстранить его от власти.

"Сегодня ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации. Причина проста: им мешает мэр, говорящий правду и защищающий интересы черниговцев, а не чиновников…Вместо того чтобы противостоять нападениям врага, город вынужден терпеть нападки", — заявил 8 июля Атрошенко в видеоролике.

На это заявление ответил заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко, который намекнул мэру, что город может обойтись и без него.

Комментируя позицию Атрошенко, мэр Ровно Александр Третьяк отметил, что черниговский глава пытается сделать все возможное, чтобы привлечь инвесторов, пригласить бизнес, пригласить партнеров из других стран оказать помощь Чернигову. По его словам, он сам не собирается сидеть сложа руки и ждать помощи для Ровно от центральной власти.

Напомним, что мэра Чернигова Владислава Атрошенко задержали на границе с Польшей, когда он пытался выехать из Украины. По его словам, у него была запланирована поездка в город Жешув, где готовилось подписание договора о партнерстве.