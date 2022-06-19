Мэра Чернигова Владислава Атрошенко задержали на границе с Польшей — СМИ

По словам чиновника, причину отказа ему не объяснили. Поэтому Атрошенко намерен обжаловать решение пограничников в суде и добавил, что из-за ситуации срывается подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Мэра Чернигова Владислава Атрошенко задержали на границе с Польшей, когда он пытался выехать из Украины. Об этом пишет Страна.

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Чиновник отметил журналистам издания, что его было задержано на пропускном пункте "Краковец", несмотря на то, что при Атрошенко были все необходимые для пересечения границы документы.

"У меня запланирована поездка в город Жешув, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. У меня там в планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне", — отметил мэр Чернигова.

Атрошенко добавил, что его документы забрала инспектор и предложила пройти поговорить с начальством.

Градоначальник Чернигова показал документы о запрете пересечения границы и дописал на них рукой свой ответ:

"Следующим сообщаю, что с данным решением не согласен. Буду обжаловать его в суде. Благодаря этому решению не смогу завтра торжественно на сессии городского совета Жешува подписать двустороннее соглашение о партнерстве".

Чиновник также проккоментировал свое задержание "Суспільному":

"У меня нет объяснений, почему меня не пустили. Мне их (причин — ред.) не предоставили, в чем есть ошибки в оформлении документов или какие-то другие проблемы. Мне предложили по закону обратиться к главе Госпогранслужбы", – отметил Атрошенко.

Напомним, Владислав Атрошенко рассказал о блокаде Чернигова в первые недели полномасштабного российского вторжения на украинские земли.

Также Фокус писал о нескольких неудачных попытках уехать за границу пятого президента Украины Петра Порошенко. Чиновнику удалось пересечь границу только с третьей попытки.