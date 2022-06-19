Мера Чернігова Владислава Атрошенка затримали на кордоні з Польщею — ЗМІ

За словами посадовця, причину відмови йому не пояснили. Тому Атрошенко має намір оскаржити рішення прикордонників у суді та додав, що через ситуацію зривається підписання двосторонньої угоди про співпрацю.

Мера Чернігова Владислава Атрошенка затримали на кордоні із Польщею, коли він намагався виїхати з України. Про це пише "Страна".

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Чиновник зазначив журналістам видання, що його було затримано на пропускному пункті "Краковець", попри те, що при Атрошенку були всі необхідні для перетину кордону документи.

"У мене запланована поїздка до міста Ряшів, куди я прямую разом з делегацією для підписання договору про партнерство. У мене там у планах виступ перед сесією, у складі делегації ще три особи. Питання щодо документів виникли тільки до мене", — зазначив мер Чернігова.

Атрошенко додав, що його документи забрала інспекторка та запропонувала пройти поговорити з начальством.

Мер Чернігова показав документи про заборону перетину кордону та дописав на них рукою свою відповідь:

"Наступним повідомляю, що з цим рішенням не згоден. Оскаржу його в суді. Завдяки цьому рішенню не зможу завтра урочисто на сесії міської ради Ряшева підписати двосторонню угоду про партнерство".

Чиновник також прокоментував своє затримання "Суспільному":

"У мене немає пояснень, чому мене не пустили. Мені їх (причин — ред.) не надали, у чому є помилки в оформленні документів чи якісь інші проблеми. Мені запропонували за законом звернутися до голови Держприкордонслужби", – наголосив Атрошенко.

Нагадаємо, Владислав Атрошенко розповів про блокаду Чернігова у перші тижні повномасштабного російського вторгнення на українські землі.

Також Фокус писав про кілька невдалих спроб виїхати за кордон п'ятого президента України Петра Порошенка. Чиновнику вдалося перетнути кордон лише з третьої спроби.