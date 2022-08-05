Суперечки на тлі війни: між Зеленським та мерами з'явилися розбіжності, — WP

На думку оглядачів, регіональна влада виявляє невдоволення. Фінансові потоки на відновлення України контролюються Києвом і мерам доводиться самостійно шукати допомоги у міжнародних партнерів.

Після 24 лютого в українському політикумі утворився єдиний антиросійський фронт і в країні, яка страждає від політичних чвар, корупції та російського впливу, помітно знизилася політична конкуренція. Однак через місяці між центральним урядом та регіональною владою з'являється довоєнна напруженість через мільярдні надходження міжнародної допомоги Україні. Такого висновку дійшли оглядачі The Washington Post.

Як зазначає видання, український уряд нібито намагається відсунути мерів від контролю за фінансовою допомогою для відновлення міст. Декілька чиновників розповіли про стурбованість через те, що президент України Володимир Зеленський готовий відмовитися від обіцянок та планів щодо децентралізації влади.

Зокрема, про це говорить мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, представники центральної влади намагаються домінувати на політичному полі, хоча мери не є їхніми конкурентами.

"Під час війни в Україні починають розвиватися автократичні тенденції. Вони намагаються домінувати на політичному полі... проте ми не суперники", — зазначив Філатов.

Фахівець із лондонського аналітичного центру Chatham House Орися Луцевич вважає, що для перемоги у війні в Україні має бути побудована система, де для центральної влади мери будуть частиною команди.

"Є центральне командування під час війни, і водночас місцеві органи влади можуть вирішувати проблеми так, як вони вважають за потрібне", — підкреслила вона.

За словами Луцевич, українські мери традиційно поєднуються з правлячою національною партією, щоб мати доступ до влади. Але якщо на місцевому рівні зазвичай домінує партія влади, то партія Зеленського "Слуга народу" зазнала невдачі на місцевих виборах 2020 року. Отримавши більшість місць на парламентських виборах минулого року, партія не отримала жодного місця мера в жодному великому місті.

Причина розбіжностей

Центральне керівництво країни контролює величезні кошти, що виділяються міжнародною спільнотою на відновлення України. Воно також посилило свій вплив у регіонах, де створено спеціальні військові адміністрації, які фінансуються безпосередньо Києвом, і які найчастіше мають більше повноважень, ніж міська влада.

Ця ситуація не влаштовує мерів, і тому вони самі намагаються налагодити зв'язки з міжнародними партнерами, які готові фінансувати конкретні програми відновлення.

Як приклад, Луцевич навела мера Чернігова, Владислава Атрошенка, який виступив із різкою критикою на адресу Зеленського звинувативши соратників президента у спробі усунути його від влади.

"Сьогодні ваші підлеглі намагаються усунути мене від управління містом і поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації. Причина проста: їм заважає мер, який говорить правду і захищає інтереси чернігівців, а не чиновників… Замість того, щоб протистояти нападам ворога, місто змушене терпіти нападки", — заявив 8 липня Атрошенко у відеоролику.

На цю заяву відповів заступник глави адміністрації президента України Кирило Тимошенко, який натякнув меру, що місто може обійтися без нього.

Коментуючи позицію Атрошенка, мер Рівного Олександр Третяк зазначив, що чернігівський голова намагається зробити все можливе, щоб залучити інвесторів, запросити бізнес, запросити партнерів з інших країн допомогти Чернігову. За його словами, він сам не збирається сидіти склавши руки і чекати на допомогу для Рівного від центральної влади.

Нагадаємо, що мера Чернігова Владислава Атрошенка затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався виїхати з України. За його словами, він запланував поїздку до міста Жешув, де готувалося підписання договору про партнерство.