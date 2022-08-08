Дело Корбана: западные партнеры потребовали у Зеленского начать чистку российской агентуры, — эксперт

Западные журналисты еще в прошлом году заявляли о возможных связях Геннадия Корбана с Россией. Именно эти подозрения могли стоить днепровскому бизнесмену паспорта, считает политический аналитик Олег Лесной.

Указ президента Владимира Зеленского о прекращении украинского гражданства ряда известных бизнесменов и политиков мог быть подписан под давлением ЕС и США, требующих от украинских властей бороться с возможной российской агентурой. Такое мнение высказал политолог Олег Лесной в колонке "Апострофа".

"Никто почему-то не вспоминает, что по отношению к Геннадию Корбану у наших западных партнеров были вопросы, равно как и по отношению к Коломойскому. В ноябре прошлого года аналитический центр Atlantic Council (близкий к Белому Дому и Демократической партии США) опубликовал статью, в которой высказывались беспокойство из-за "местных олигархических сетей", на деятельность которых власть закрывает глаза. Речь шла конкретно о мэре Днепра Борисе Филатове и Геннадии Корбане, которые, по оценке американских аналитиков, "превратили регион в персональную вотчину на протяжении последних шести лет", — отметил политолог.

Он также напомнил о фильме-расследовании британского журналиста Тима Уайта, в котором тот в прошлом году высказывал предположение, что Бориса Филатова и Геннадия Корбана "втягивают в свою игру россияне". Как доказательство приводились факты сотрудничества днепровской власти с Русской православной церковью, связи мэра Днепра с одиозным крымским судьей-предателем Валерием Чернобуком.

"Это лишь те факты, которые вынесли в публичную плоскость. Очевидно, западные партнеры знают гораздо больше о "теневой" деятельности местных элит, которые за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения де-факто вывели ключевой регион из-под контроля центральной власти", — говорится в сообщении. "Зачистка" региональных элит от российской агентуры может быть одним из непубличных требований Запада для украинской власти. Лишение Корбана гражданства может быть составной частью этой "зачистки".

Напомним, 20 июля в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский планирует прекратить гражданство Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и ряда лиц. На следующий день народный депутат Сергей Власенко обнародовал копию соответствующего указа. В списке всего десять человек, которые, по данным президента, кроме украинского имеют гражданства других государств.

22 июля в Украину не пустили бизнесмена Геннадия Корбана. Пограничники изъяли у него паспорт при попытке пересечения польско-украинской границы. Корбан назвал это "недоразумением" и обратился к Зеленскому с просьбой его "решить".

Впоследствии в СМИ обнародовали официальный ответ руководителя Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" Валерия Курача, который опроверг любую причастность Геннадия Корбана к руководству терробороной Днепропетровской области, а также прохождение им службы в ВСУ.

Как сообщалось, Геннадий Корбан не имеет отношения к обороне Днепра. Политик не является военнослужащим и не занимает никаких руководящих должностей в структуре Сил территориальной обороны – говорится в официальном ответе руководителя Регионального управления "Восток" ТРО ВСУ.