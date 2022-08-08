Справа Корбана: західні партнери вимагали у Зеленського почати чистку російської агентури, — експерт

Західні журналісти ще торік заявляли про можливі зв’язки Геннадія Корбана з Росією. Саме ці підозри могли коштувати дніпровському бізнесменові паспорта, — вважає політичний аналітик Олег Лісний.

Указ президента Володимира Зеленського про припинення українського громадянства низки відомих бізнесменів і політиків міг бути підписаний під тиском ЄС і США, що вимагають від української влади боротися з можливою російською агентурою. Таку думку висловив політолог Олег Лісний у колонці для "Апострофа".

"Ніхто чомусь не згадує, що стосовно Геннадія Корбана у наших західних партнерів були питання, так само як і стосовно Коломойського. У листопаді торік аналітичний центр Atlantic Council (близький до Білого Дому та Демократичної партії США) опублікував статтю, у якій висловлювалися занепокоєння через "місцеві олігархічні мережі", на діяльність яких влада заплющує очі. Йшлося конкретно про мера Дніпра Бориса Філатова та Геннадія Корбана, які, за оцінкою американських аналітиків, "перетворили регіон на персональну вотчину впродовж останніх шести років", — зазначив політолог.

Він також нагадав про фільм-розслідування британського журналіста Тіма Вайта, у якому той торік висловлював припущення, що Бориса Філатова та Геннадія Корбана "втягують у свою гру росіяни". Як доказ — наводив факти співпраці дніпровської влади з Російською православною церквою, зв’язки мера Дніпра з одіозним кримським суддею-зрадником Валерієм Чернобуком.

"Це лише ті факти, які винесли у публічну площину. Вочевидь, західні партнери знають набагато більше про "тіньову" діяльність місцевих еліт, які за кілька місяців до повномасштабного російського вторгнення де-факто вивели ключовий регіон з-під контролю центральної влади, — йдеться у колонці Олега Лісного. — "Зачистка" регіональних еліт від російською агентури може бути однією з непублічних вимог Заходу для української влади. Позбавлення Корбана громадянства може бути складовою цієї "зачистки".

Нагадаємо, 20 липня у ЗМІ з’явилась інформація, що президент Володимир Зеленський планує припинити громадянство Геннадія Корбана, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та ще низки осіб. Наступного дня народний депутат Сергій Власенко оприлюднив копію відповідного указу. У списку — всього десятеро людей, які, за даними президента, крім українського мають громадянства інших держав.

22 липня в Україну не пустили бізнесмена Геннадія Корбана. Прикордонники вилучили у нього паспорт під час спроби перетину польсько-українського кордону. Корбан назвав це "непорозумінням" і звернувся до Зеленського з проханням його "вирішити".

Згодом у ЗМІ оприлюднили офіційну відповідь керівника Регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" Валерія Курача, який спростував будь-яку причетність Геннадія Корбана до керівництва теробороною Дніпропетровщини, а також — проходження ним служби у ЗСУ.

Як повідомлялося, Геннадій Корбан не має стосунку до оборони Дніпра. Політик не є військовослужбовцем і не обіймає жодних керівних посад у структурі Сил територіальної оборони – йдеться в офіційній відповіді керівника Регіонального управління "Схід" ТрО ЗСУ.