"Страшніше, ніж друга світова". Путін бомбардуванням мимоволі об'єднав Україну, — Корбан

Російський лідер "стер різницю між Харковом і Львовом, між Чернівцями та Дніпром, між Хмельницьким і Запоріжжям", вважає бізнесмен.

Віддавши наказ про початок повномасштабного вторгнення, президент РФ Володимир Путін припустився помилки, оскільки війна об'єднала українців із усіх регіонів країни. Про це в інтерв'ю ВВС Україна сказав бізнесмен, політик Геннадій Корбан.

За словами Корбана, той факт, що війська РФ 24 лютого почали повномасштабно наступати на Україну, став "шоком для всіх". Бізнесмен зазначив, що нинішня фаза війни РФ проти України — найгарячіша з часів Другої світової.

"Такої гарячої війни не було у світі — із застосуванням артилерії, авіації, танків, ракет. Тобто ця війна ще страшніша за Другу світову. Тому що системи озброєння вже зовсім інші. І вони повномасштабно застосовувалися з першого дня", — сказав Корбан.

Також політик заявив, що рішення "почати бомбити всю Україну" стало однією з великих помилок Путіна — цим кроком глава держави-агресора "по суті стер різницю між Харковом і Львовом, між Чернівцями та Дніпром, між Хмельницьким і Запоріжжям".

"Коли він напав одночасно на всі регіони України, практично він об'єднав усіх нас", — констатував Корбан.

Нагадаємо, українські ЗМІ 20 липня повідомили про можливе позбавлення громадянства Корбана, бізнесмена Ігоря Коломойського, а також співголови забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Копію передбачуваного указу глави держави від 18 липня публікував народний депутат із "Батьківщини" Сергій Власенко.

У п'ятницю, 22 липня, Корбан намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску "Смольниця" у Львівській області на українсько-польському кордоні, але прикордонники відібрали в нього паспорт, пославшись на рішення про призупинення українського громадянства. Документів, що підтверджують ці слова, співробітники Держприкордонслужби не показали.

Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив відкритий лист до президента України Володимира Зеленського на захист Корбана. У зверненні стверджується, що ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА нібито є "керівником штабу територіальної оборони Дніпра" і він зробив "вагомий і безперечний внесок" у захист України. Під зверненням підписалися близько 100 осіб, серед яких мери міст, включаючи міського голови Києва Віталія Кличка, волонтери та підприємці.

Зі свого боку, керівник Регіонального управління "Схід" ТРО Збройних сил України спростував інформацію про те, що Корбан є головою штабу.