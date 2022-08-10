"Страшнее, чем вторая мировая". Путин бомбежками невольно объединил Украину, — Корбан

Российский лидер "стер разницу между Харьковом и Львовом, между Черновцами и Днепром, между Хмельницким и Запорожьем", считает бизнесмен.

Отдав приказ о начале полномасштабного вторжения, президент РФ Владимир Путин совершил ошибку, так как война объединила украинцев из всех регионов страны. Об этом в интервью BBC Украина сказал бизнесмен, политик Геннадий Корбан.

По словам Корбана, тот факт, что войска РФ 24 февраля начали полномасштабно наступать на Украину, стал "шоком для всех". Бизнесмен отметил, что нынешняя фаза войны РФ против Украины — самая горячая со времен Второй мировой.

"Такой горячей войны не было в мире – с применением артиллерии, авиации, танков, ракет. То есть, это война еще страшнее, чем Вторая мировая. Потому что системы вооружения уже совсем другие. И они полномасштабно применялись с первого дня", — сказал Корбан.

Также политик заявил, что решение "начать бомбить всю Украину" стало одной из больших ошибок Путина — этим шагом глава государства-агрессора "по сути стер разницу между Харьковом и Львовом, между Черновцами и Днепром, между Хмельницким и Запорожьем".

"Когда он напал одновременно на все регионы Украины, практически он объединил всех нас", — констатировал Корбан.

Напомним, украинские СМИ 20 июля сообщили о возможном лишении гражданства Корбана, бизнесмена Игоря Коломойского, а также сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Копию предполагаемого указа главы государства от 18 июля публиковал народный депутат из "Батькивщины" Сергей Власенко.

В пятницу, 22 июля, Корбан пытался въехать в Украину через пункт пропуска "Смольница" во Львовской области на украинско-польской границе, но пограничники отобрали у него паспорт, сославшись решение о приостановке украинского гражданства. Подтверждающих эти слова документов сотрудники Госпогранслужбы не предъявили.

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому в защиту Корбана. В обращении утверждается, что экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА якобы является "руководителем Штаба Территориальной Обороны Днепра" и он внес "весомый и бесспорный вклад" в защиту Украины. Под обращением подписались около 100 человек, среди которых мэры городов, включая городского голову Киева Виталия Кличко, волонтеры и предприниматели.

В свою очередь руководитель Регионального управления "Восток" ТРО Вооруженных сил Украины опроверг информацию о том, что Корбан является главой Штаба.