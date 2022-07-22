Гражданство остановили: пограничники забрали у Корбана паспорт при въезде в Украину (видео)

По информации журналистов, Геннадий Корбан приехал из Польши, его остановили на пропускном пункте "Смольница". В ГПСУ посоветовали ему обратиться в консульство за временным документом.

Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан пытался въехать в Украину, но пограничники отобрали у него украинский паспорт. Об этом пишет издание "Украинская правда" ("УП") со ссылкой на собеседников в окружении Корбана и его адвоката Андрея Йосипова.

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Сейчас Корбан находится на границе, пограничники сказали ему о приостановке украинского гражданства, но никаких подтверждающих документов не показали.

Йосипов добавил, что на границу прибыли представители СБУ, НАБУ и ГБР.

В Telegram-каналах появилось видео изъятия украинского паспорта у главы штаба теробороны Днепра на границе сотрудниками погранслужбы.

"Может у вас есть другой паспорт, чтобы вас оформили? Обратитесь в консульское учреждение Украины для получения временных документов" – посоветовали Корбану пограничники.

Один из адвокатов заметил, что должен быть указ президента Украины о приостановке гражданства Корбана, который на данный момент никто не видел.

"Если нет указа – нет оснований не пропускать", – сказал защитник.

Корбана лишили гражданства – где сейчас политик

Сейчас Корбан находится на границе, по данным "УП" Корбан приехал из Польши на пропускной пункт "Смольница". Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что при оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства.

"Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством", – прокомментировал он ситуацию с Корбаном.

СМИ ранее писали о возможном лишении гражданства Корбана, бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Копию указа главы государства от 18 июля публиковал народный депутат Сергей Власенко. До сих пор неясно, является ли документ подлинным.

Корбан, Коломойский, Рабинович и еще 7 человек лишаются гражданства Украины и паспортов в соответствии со статьями 17 и 19 закона "О гражданстве Украины", сказано в документе.

Накануне Корбан грозил президенту РФ Владимиру Путину "еврейским проклятием" за обстрел Днепра оккупантами.