Громадянство зупинили: прикордонники забрали в Корбана паспорт під час в'їзду в Україну

За інформацією журналістів, Геннадій Корбан приїхав із Польщі, його зупинили на пропускному пункті "Смольниця". У ДПСУ порадили йому звернутися до консульства за тимчасовим документом.

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався в’їхати в Україну, але прикордонники відібрали в нього український паспорт. Про це пише видання "Українська правда" ("УП") із посиланням на співрозмовників в оточенні Корбана та його адвоката Андрія Йосипова.

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Зараз Корбан перебуває на кордоні, прикордонники сказали йому про припинення українського громадянства, але жодних документів, що підтверджують це, не показали.

Йосипов додав, що на кордон прибули представники різних силових відомств.

У Telegram-каналах з'явилося відео вилучення українського паспорта в голови штабу тероборони Дніпра на кордоні співробітниками прикордонної служби.

"Може, у вас є інший паспорт, щоб вас оформили? Зверніться до консульської установи України для отримання тимчасових документів", — порадили Корбану прикордонники.

Один із адвокатів зауважив, що має бути указ президента України про зупинення громадянства Корбана, який наразі ніхто не бачив.

"Якщо немає указу — немає підстав не пропускати", — сказав захисник.

Корбана позбавили громадянства — де зараз політик

Наразі Корбан перебуває на кордоні, за даними "УП", Корбан приїхав із Польщі на пропускний пункт "Смольниця". Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що при оформленні громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства.

"Я не володію інформацією про перетин або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством", — прокоментував він ситуацію з Корбаном.

ЗМІ раніше писали про можливе позбавлення громадянства Корбана, бізнесмена Ігоря Коломойського та співголови забороненої проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Копію указу глави держави від 18 липня публікував народний депутат Сергій Власенко. Досі незрозуміло, чи документ є справжнім.

Корбан, Коломойський, Рабінович та ще 7 осіб позбавляються громадянства України й паспортів відповідно до статей 17 та 19 закону "Про громадянство України", сказано в документі.

Напередодні Корбан погрожував президенту РФ Володимиру Путіну "єврейським прокляттям" за обстріл Дніпра окупантами.