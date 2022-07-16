"Пульса де-нура": Корбан пригрозив Путіну єврейським прокляттям у відповідь на удар по Дніпру

Згідно з іудейськими віруваннями, проклята людина вмирає протягом року. Вважається, що через таке прокляття загинув Йосип Сталін.

Керівник штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан пообіцяв проклясти президента Росії Володимира Путіна у відповідь на наступний ракетний удар по місту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 16 липня.

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Геннадій Корбан звернувся до Володимира Путіна та пригрозив, що на лідера країни-агресора накладуть єврейське прокляття "Пульса де-нура". З латинської та арамейської мов назва перекладається як "удар вогнем" або "вогняні різки". Кабала — релігійна, містична, окультна й езотерична течія в іудаїзмі, має на увазі покарання людини в духовному світі, що відображається і фізично — проклятий таким чином помирає протягом року.

"Дніпро вважається батьківщиною любавічного ребе. Місто під охороною небес", — зазначив Геннадій Корбан.

Сайт U-Jew зазначає, що "Пульса де-нура" вважається кабалістами найсильнішим прокляттям, проте його можна застосувати лише проти євреїв. Справа в тому, що під час обряду зачитуються фрагменти з книги "Зоар", у яких ідеться про тих, хто "дотримується заповідей", а текст змінювати не можна. Вважається також, що проклинати можна тільки того, хто небезпечний для єврейського народу та заслужив покарання, інакше життя втратять рабини, які його накладають. Ще один цікавий момент — жертву необхідно заздалегідь попередити, щоб вона мала час покаятися та виправити помилки.

У коментарях директор компанії Solar Quant Energy LCC Ян Валетов із Дніпра припустив, що прокляття не подіє на Володимира Путіна, який не є євреєм. У відповідь Геннадій Корбан запропонував провести російському президентові гіюр — це процедура звернення людини іншого віросповідання в іудаїзм.

Журналістка Наталія Влащенко нагадала про інтерв'ю, яке вона у червні взяла у Головного рабина України Моше Реувена Асмана. За його словами, у 1953 році Любавічний Ребе Любавічний Ребе, Менахем-Мендел Шнеерсон, який був великим праведником, провів у Нью-Йорку обряд "Пульса де-нура" за участю великої кількості хасидів, а через два дні у Йосипа Сталіна стався інсульт.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ обстріляли Дніпро ракетами Х-101, в результаті загинули троє людей і поранено 15. Як повідомили місцеві жителі, городяни живцем згоряли у своїх машинах.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що ракети потрапили до Південного машинобудівного заводу та вулиці Робочої. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додав: системи ППО збили чотири з шести повітряних загроз, якщо не вони — наслідки могли бути набагато гіршими.